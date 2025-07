Profeco revela los mejores zapatos escolares que hay en el mercado

Comprar unos buenos zapatos escolares antes de empezar las clases será de vital importancia, tanto para los alumnos como para los padres. Deben ser de una excelente calidad, ya que se podrán a prueba todos los días de la semana y ahora la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha hecho un análisis a profundidad de las opciones en el mercado.

Y es que los zapatos escolares son un elemento necesario en el uniforme. Literalmente son el soporte todos los días, por lo que están expuestos a pruebas de resistencia, comodidad, flexibilidad y, gracias al clima, a la absorción de agua.

Profeco revela los mejores zapatos escolares

La Profeco se dio a la tarea de analizar 20 modelos de 11 diferentes marcas de zapatos para niña y 11 para niño. Los criterios son que deben ser zapatos duraderos, resistentes al uso diario y cómodos con el pie de los menores.

Algunos de los aspectos que consideraron fueron la calidad de los elementos de fabricación, el espesor de la piel, su resistencia a la flexión (en seco y húmedo), absorción de agua, resistencia al desgarre y resistencia a la abrasión en la suela.

Así, tuvimos siete zapatos que lograron una calificación excelente en más de tres categorías, los cuales fueron:

Elegante 10506-001 (niña)

Rokino 3221 (niña)

Yuyin 24380 Cholo Pacífica (niña)

Dogi 9703 (niño)

Confratelli 514 (niño)

Yuyin 20062 Choclo Yak (niño)

Yuyin 24310 Choclo Bravo (niño)

El precio de los zapatos puede ir desde los $600 pesos hasta los $1200 dependiendo de las marcas y el lugar donde se compren. Considerando esto, Profeco también recomienda contrastar modelos y precios en diferentes establecimientos y encontrar la mejor oferta.

De igual manera, no se recomienda comprar los zapatos sin antes haberlos medido al pie del infante, ya que podría ser contraproducente en caso de que no le queden o no se sienta cómodo con ellos.

