“Intentan deslegitimar la marcha”, representante de la Generación Z denuncia ataques del Gobierno

En el marco del inicio de la marcha de la Generación Z en las calles de la Ciudad de México (CDMX), Juan Carlos Gutiérrez, representante de la movilización, denunció que el Gobierno Federal intenta deslegitimar el movimiento pacífico que han organizado millones de jóvenes en el país con supuestos “intereses políticos”.

En exclusiva para adn Noticias, el representante de la marcha de este sábado 15 de noviembre mencionó que a pesar de los señalamientos desde Palacio Nacional durante las conferencias mañaneras, la movilización está motivada por los casos de inseguridad, corrupción y falta de medicamentos que se vive con el gobierno actual.

Estamos hartos, conectados, informados e inconformes con lo que hace y lo que no hace este gobierno. Hay un hartazgo enorme por la situación actual que se vive en el país por la crisis de inseguridad, crisis de salud y crisis de corrupción -señaló Juan Carlos Gutiérrez a Claudia Echeverry.

Representante de la Generación Z denuncia al Gobierno de México por ataques contra jóvenes [VIDEO] Juan Carlos Gutierrez reveló en exclusiva para adn Noticias, que el movimiento de la Generación Z no tiene tintes políticos y fue organizado por ciudadanos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Representante de la Generación Z niega afines políticos en la marcha

Por otro lado, el representante de la Generación Z denunció que el Gobierno Federal liderado por el partido Morena, se ha encargado de realizar una campaña para deslegitimar la movilización con supuestos vínculos políticos en la marcha.

Hay una campaña enorme por parte del gobierno oficialista para deslegitimar y desvirtuar la marcha. Apenas salió la campaña que decía que éramos 8 millones de bots y es totalmente falso y lo vamos a ver en unas horas cuando nos manifestemos en contra de este gobierno -comentó el entrevistado.

Tras ello, mencionó que la movilización no va abanderada por ningún partido político, enfatizando que es la misma ciudadanía la que se organizó para salir a las calles del país y exigir mejores resultados por parte de las autoridades mexicanas.

¿Por qué se está movilizando la Generación Z?

De acuerdo con lo mencionado en la entrevista para adn Noticias, la movilización de la Generación Z surgió a raíz de los escándalos de corrupción e inseguridad que han sido revelados en los últimos meses, apuntando directamente al caso de huachicol fiscal que derivó en el robo de cientos de miles de millones de pesos al erario público.

Por otro lado, mencionó que la crisis en materia de seguridad fue otro de los puntos importantes para considerar la movilización, acusando que cada día se reportan más de 40 mexicanos desaparecidos, así como la violencia política que ha derivado en el asesinato de cientos de alcaldes como el de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Contingentes que se han sumado a la marcha de la Generación Z

Más allá de la movilización de la Generación Z, se mencionó que este 15 de noviembre se sumarán contingentes de madres buscadoras, así como de médicos inconformes por la falta de insumos para atender a sus pacientes en hospitales públicos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.