Lugares para viajar y disfrutar las nevadas en México este invierno

En la época de Navidad y el Año Nuevo es común mirar paisajes llenos de nieve sobre todo de las regiones ubicadas más al norte del continente; sin embargo, existen algunos estados de México que se pintan de blanco y aquí te contamos cuáles son para que puedas conocerlos este invierno.

Si bien es cierto las temperaturas más bajas ocurren en las entidades al norte del país; también hay estados no muy lejos de la Ciudad de México donde la nieve deja grandes postales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cerca de CDMX se pueden ver nevadas

En el país hay muchos pueblos mágicos que pueden visitarse y sentir el frío de las zonas boscosas en los que una fogata se disfruta en familia por el poderoso frío que se apodera de esas zonas; no obstante, no son muchas las regiones en las que se puede observar o jugar con la nieve.

Uno de estos sitios es La Malinche en Puebla que es una montaña que en la temporada decembrina su cima se cubre de nieve, y quienes visitan pueden practicar alpinismo y senderismo.

Por el clima, las personas también pueden ver muchas aves y paisajes invernales, que dejan fotografías geniales.

Zacatecas y Coahuila ofrecen diversión en la nieve

Otro sitio más alejado de CDMX es Sombrerete en Zacatecas, gran destino para pasar la Navidad en un pueblo mágico. Todo es blanco desde los árboles hasta las montañas ya que se cubren de nieve.

Otro punto es Monterreal en Coahuila en donde se puede practicar deportes de invierno ya que todo se llena de nieve. Hay una estación de esquí en la que adultos y niños se divierten.

Sin duda no son climas a los que la mayoría de los mexicanos esté acostumbrados, pero estos destinos muestran que la belleza de México, y que sus paisajes y lugares tienen todo tipo de climas y colores.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.