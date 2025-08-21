INE da carpetazo a caso Pío López Obrador y lo exonera por video de entrega de efectivo

Luego de cinco años de investigación en contra de Pío López Obrador por recibir fajos de dinero presuntamente para campañas políticas en el 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no hay registros que puedan identificar el uso que se le dio al efectivo.

Con ello, las autoridades electorales exoneraron tanto al hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como a David León, exasesor del entonces gobierno del estado de Chiapas.

INE da carpetazo al caso Pío López Obrador y David León

De acuerdo con la consejera del INE, Carla Humphrey, existieron dependencias que se negaron a colaborar y a entregar la información solicitada por las autoridades electorales, lo cual comenzó a dificultar la tarea de fiscalización del dinero en efectivo.

Se dio a conocer que de las pruebas que se presentaron en contra de Pío López Obrador y David León , no se encontraron los vínculos que permitieran tener un nexo causal entre los señalamientos para el beneficio del partido Morena para entre el 2015 y el 2018.

¿De qué se le acusaba a Pío López Obrador, hermano de AMLO?

Los señalamientos en contra del hermano del expresidente de la República Mexicana surgieron luego de que medios nacionales publicaran un video en el que se ve al mismo Pío López Obrador , recibiendo fajos de dinero de David León presuntamente para utilizarlos en las campañas políticas de las elecciones del 2018.

El INE abrió una investigación por delitos electorales cometidos por el personaje antes mencionado, esto debido a que en un inicio se mencionó que el dinero eran “aportaciones ciudadanas” que jamás se pudieron corroborar.

Video del hermano recibiendo dinero en efectivo para presunto uso en campañas de Morena

En las grabaciones que se hicieron tendencia desde hace cinco años, muestran a Pío López Obrador en una reunión con el mismo David León. En el video, se aprecia el momento exacto en el que el entonces asesor del Gobierno de Chiapas saca sobres repletos de dinero para entregarlos al hermano de AMLO.

En su momento, se mencionó que este dinero sería utilizado para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2018.

En este país basta con decir “son aportaciones para el movimiento”.



A pesar de que todos vimos a Pio López Obrador recibiendo sobres amarillos con fajos de dinero para Morena, el INE exoneró al hermano de AMLO porque no encontró pruebas o indicios de desvío de recursos. pic.twitter.com/GGt4V9dyGO — Lucy Bravo (@BravoLucy) August 21, 2025

¿Quién es Pío López Obrador?

Es importante señalar que Pío López Obrador es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lugar en el cual estudió la licenciatura de Sociología.

Más allá de fungir como asesor del Gobierno de Chiapas, este personaje no ha tenido cargos de elección popular en el país.

