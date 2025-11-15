Corrientes de chorro polar y frente frío provocarán temperaturas de -15°C

En los últimos días el frío se ha hecho presente en gran parte del país y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) así será el clima hoy sábado 15 de noviembre se tienen previstas lluvias y temperaturas de hasta -15°C, por lo que te recomendamos que no guardes la chamarra.

Nuevo frente frío y corrientes en chorro polar provocarán bajas temperaturas

Según el pronostico del clima, prevalecerá un canal de baja presión en el oriente de la península de Yucatán y el frente frío número 14 recorrerá el noroeste del territorio mexicano en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical provocará lluvias fuertes a muy fuertes y vientos de entre 60 y 70 kilómetros por hora en Baja California y Sonora.

Estados donde se registrarán fuertes lluvias

Habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en: Baja California, mientras que para Sonora y Quintana Roo se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Los estados donde se registrarán intervalos de chubascos serán:



Baja California Sur

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz (regiones Papaloapan

Los Tuxtlas y Olmeca)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Además, se tienen previstas lluvias aisladas en Tamaulipas y Puebla.

¿En qué estados habrá bajas temperaturas?

Por otro lado, el termómetro marcará temperaturas de 0 y -15°C en estos estados:



De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.



De -5 a 0 °C en zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.



De -10 a -5 °C en zonas serranas de Sonora.



De -15 a -10 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

¿Cómo será el clima en CDMX hoy?

Para la CDMX , se pronostica ambiente de frío a fresco con heladas en las zonas altas del Valle de México. Por la tarde se prevé ambiente templado a cálido con cielo despejado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la mínima de 6 a 8 °C.

