MINUTO A MINUTO: Arriban a Reforma diversos contingentes previo a la marcha de la Generación Z

Este sábado 15 de noviembre se realizará la marcha de la Generación Z en la CDMX, Aguascalientes, Baja California y Campeche, entre otras entidades, se tiene previsto que haya movilizaciones en alrededor de 38 ciudades y en adn Noticias te informaremos en vivo todo lo que ocurre durante la manifestación.

Jóvenes de la Generación Z marchan para exigir seguridad en México

Poco antes de las 11 de la mañana, comienzan a arribar a Paseo de la Reforma contingentes de diferentes estados del país para dar inicio a la marcha. Jóvenes y familias llegan con pancartas y consignas para exigir seguridad y libertad. En Tuxtla Gutiérrez y Uruapan, cientos de personas marchan para pedir justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

Además, desde muy temprano, simpatizantes de la marcha de la Generación Z acudieron al Zócalo capitalino para colocar una enorme bandera de One Piece y vuelven a pintar la palabra NARCO ESTADO en las vallas metálicas colocadas frente a Palacio Nacional.

Así amanece el Zócalo capitalino



Durante la madrugada, nuevamente fue borrada la palabra “NARCOESTADO” de las vallas que resguardan Palacio Nacional y reemplazada por flores.



¿A qué hora y en dónde será la marcha de la Generación Z?

Los jóvenes salen a las calles para exigir una reforma al sistema de justicia, fortalecimiento de la seguridad local, desmilitarización de la seguridad interna, entre otros. La marcha comenzará a las 11:00 horas en el Ángel de la independencia y avanzarán sobre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez para llegar al Centro Histórico, además de la CDMX, se prevé que haya movilizaciones en:



Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco.

Toluca, en el Estado de México,

Mexicali, en Baja California,

La Paz y Cabo San Lucas, en Baja California Sur

Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, en Chiapas

Campeche, Ciudad del Carmen, en Campeche,

Puebla, Puebla,

León, San Miguel de Allende, Guanajuato,

Aguascalientes, Aguascalientes,

Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua,

Saltillo y Torreón, en Coahuila

Chilpancingo y Acapulco, en Guerrero

Pachuca y Tulancingo, en Hidalgo

Cuernavaca y Cuautla, en Morelos

Monterrey, Nuevo León

Oaxaca,

Querétaro,

Chetumal y Cancún, en Quintana Roo,

San Luis Potosí

Hermosillo y Ciudad Obregón, en Sonora,

Villahermosa, en Tabasco

Ciudad Victoria, en Tamaulipas,

Tlaxcala,

Veracruz y Jalapa,

Mérida, Yucatán, y

Zacatecas.



¿Qué significa la bandera del anime “One Piece”?

Cabe recordar que durante las manifestaciones en Indonesia y Nepal donde los jóvenes protestaron contra alzas salariales y presuntos actos de corrupción se utilizaron las imágenes de One Piece , Luffy y su tripulación que representan la búsqueda de la libertad absoluta.

Para muchos jóvenes que crecieron rodeados de memes y la cultura pop como lenguaje políticos, la bandera de One Piece simboliza la posibilidad de desafiar sistemas.

One Piece es uno de los mangas más exitosos de todos los tiempos con más de 500 millones de copias vendidas y más de mil episodios.

