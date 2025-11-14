Hallan dos cuerpos vinculados al asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán

El reciente hallazgo de dos cuerpos vinculados al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, profundizó la preocupación por la violencia en Michoacán. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó este 14 de noviembre que las víctimas, localizadas días después del atentado, habrían apoyado al joven de 17 años que disparó contra el edil durante un evento público el 1º de noviembre en la plaza central.

Los cuerpos fueron encontrados el 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho, cerca de Capácuaro. La Fiscalía General del Estado (FGE) analiza pruebas periciales para confirmar su participación en el crimen. Las autoridades consideran el caso una posible represalia entre grupos delictivos.

¿Qué se descubrió sobre los cuerpos hallados?

Los cadáveres aparecieron en un tramo rural, uno tirado sobre el asfalto y otro envuelto en bolsas. Habitantes de la zona alertaron a la Guardia Civil, que acordonó el área y notificó a la FGE. Los peritos confirmaron que ambos murieron por violencia extrema.

Uno de ellos fue identificado como Josué “N”, un adolescente de 16 años originario de Uruapan. El otro permanece sin identificar y está bajo análisis genético.

¿Por qué este hallazgo es relevante para el caso Carlos Manzo?

El gobernador Ramírez Bedolla aseguró que los dos individuos habrían colaborado con el sicario que asesinó a Carlos Manzo, aunque pidió evitar conclusiones anticipadas. La FGE revisa cada indicio para determinar su verdadero rol en la planeación o ejecución del ataque.

El posible involucramiento de menores refuerza la gravedad del fenómeno de reclutamiento delictivo en la región.

¿Qué dicen las autoridades y qué se espera?

La FGE amplía la investigación con pruebas balísticas, necropsias y análisis de huellas. No se reportan detenidos por el hallazgo, pero el caso se integra a la carpeta del homicidio del alcalde.

El gobernador adelanta que habrá más información cuando concluyan las verificaciones periciales, sin embargo, se recalca el aumento de inseguridad en Uruapan, región que enfrentó en los últimos años disputas entre grupos criminales rivales.

Las autoridades federales y estatales reforzaron la vigilancia en carreteras y comunidades cercanas para prevenir nuevos ataques.

