“Quién es Quién de las Mentiras”, el ‘show’ de AMLO dañaba honor de los críticos de su gobierno

El pasado lunes 18 de agosto el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó que “Quién es Quién de las Mentiras” violentaba y dañaba la imagen de los críticos del gobierno.

Este espacio difundido en las conferencias matutinas conocidas como ‘mañaneras’ de la anterior administración, dañaba y buscaba generar un ambiente hostil que desacredita arbitrariamente a la prensa.

Este fallo por parte del Poder Judicial de la Federación e impulsado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico estableció que al ser un espacio informativo y de divulgación por parte de servidores públicos, no se le podía considerar un ejercicio periodístico informativo. Un canal de información oficial por parte del gobierno debe de estar sujeto a obligaciones constitucionales y legales, de no ser así se estaría infringiendo la ley.

🚨 El #PJF resolvió que la sección “Quién es Quién de las Mentiras”, de la #Mañanera del sexenio anterior, violó el honor y la dignidad de críticos del gobierno.



En un juicio impulsado por el @Consejo_Litigio un Tribunal confirmó que este espacio fue usado para desacreditar y… pic.twitter.com/H1tx5YN276 — Consejo Nacional de Litigio Estratégico (@Consejo_Litigio) August 19, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano

¿Quiénes fueron los afectados?

Durante los 6 años del gobierno de AMLO, las mañaneras fueron una herramienta de ‘transparencia y honestidad’ por parte de la 4T, o al menos esa era la intención oficial.

En este espacio que se transmitía diariamente, la ciudadanía tendría una herramienta para comunicarse de manera directa con sus representantes. De igual manera este era el medio por el cual se podían tratar temas de relevancia en la agenda nacional con escrutinio público.

Durante la existencia de las ‘mañaneras’ se implementaron algunas secciones para tratar temas específicos y tener un orden en su cronograma. Dentro de esas la de “Quién es Quién de las Mentiras” se volvió un referente, en esta sección se buscaba aclarar y desmentir supuestos ataques de desprestigio por parte de los adversarios del gobierno de AMLO.

Dentro de la gente a la que se desprestigió, violentó y ofendió “Quién es Quién de las Mentiras” destaca el caso del periodista Max Kaiser . Quien fue uno de los personajes más atacados durante las ‘mañaneras’, fue víctima de intentos de censura y divulgación de datos personales.

LE VOLVÍ A GANAR AL MORENATO



Hace año y medio me ampararon contra la mañanera porque VIOLÓ MIS DERECHOS HUMANOS



El gobierno impugnó el amparo Y LES VOLVÍ A GANAR



El XVI Tribunal Colegiado en Materia Administrativa CONFIRMÓ el amparo😏🥳



Mañana les explico en @factor_kaiser😁 https://t.co/9oxiRszA4z — Max Kaiser (@MaxKaiser75) August 19, 2025

Estos son los puntos clave para la resolución oficial

Los comentarios fueron lascivos y descalificativos.

Se usaron indebidamente redes sociales oficiales para atacar a críticos.

La información difundida carecía de veracidad.

Se generó un ambiente hostil y riesgo de violencia.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.