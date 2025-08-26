inklusion.png Sitio accesible
Nota

Ofertas imperdibles en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart

Con la inflación se han disparado los precios de frutas y verduras y para que ahorres, estas son las ofertas del Martes de Frescura de Walmart.

Martes de Frescura de Walmart
adn40/Itandehui Cervantes
Actualizado el 26 agosto 2025 12:06hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Como cada semana Walmart pone las ofertas del Martes de Frescura y para que ahorres un dinerito haciendo la despensa, aquí te decimos cuáles son las promociones de hoy 26 de agosto de 2025.

Ofertas en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart

Todas las ofertas aplican en tienda en línea y física así que no hay pretexto para que te pierdas de las promociones. Estas son las frutas y verduras con descuento:

  • Jitomate saladet: 12.90 pesos el kilo
  • Plátano Chiapas: 14.90 pesos el kilo
  • Sandía roja: 14.90 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 19.90 pesos el kilo
  • Mango paraíso: 19.90 pesos el kilo
  • Durazno amarillo: 49.90 pesos el kilo
  • Elote blanco: 6.90 pesos la pieza
  • Nectarina amarilla: 49.90 pesos el kilo
  • Ciruela importada: 59.00 pesos el kilo
  • Papa blanca: 19.90 pesos el kilo
  • Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo
  • Piña miel: 29.90 pesos el kilo
  • Pera en Anjou: 29.90 pesos el kilo
  • Manzana granny: 29.90 pesos el kilo
  • Aguacate Hass: 49.90 pesos el kilo
  • Jícama: 19.90 pesos el kilo
  • Pepino: 19.90 pesos el kilo
  • Toronja: 24.90 pesos el kilo
  • Uva red globo: 29.90 pesos el kilo
Precio del limón sube por la inflación
Promoción en carnes y mariscos en el Martes de Frescura de Walmart

Mientras que las carnes y mariscos que tienen promoción en el Martes de Frescura de Walmart son:

  • Filete de tilapia: 110.00 pesos la charola de 800 a 900 gramos
  • Filete de atún fresco: 314.00 pesos los 400 gramos
  • Camarón coctelero: 189.00 pesos los 500 gramos
  • Medallones de atún Dolores Premium: 219.00 pesos
  • Cubitos de atún Dolores: 59.00 pesos
  • Atún ahumado estilo marlin: 262.00 pesos
  • Filete de atún Dolores con costra de ajonjolí: 134.00 pesos

Además, para que te vayas preparando para el regreso a clases, hay ofertas en pan de caja para preparar sándwiches, hay promociones en cereales, leche, galletas y más.

Las galletas Marías de 720 gramos cuestan 63.00 pesos, el paquete de galletas Príncipe de 252 gramos tienen un precio de 30 pesos.

Las tostadas de maíz Salmas con 23 paquetes cuestan 64.00 pesos y las barritas Marinela de 268 gramos cuestan 30.00 pesos.

Suben los precios de la canasta básica en Edomex

[VIDEO] La ola de calor y las lluvias torrenciales han provocado que aumenten los precios de diversos productos debido a la escasez.

Walmart
