Ofertas imperdibles en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart

Como cada semana Walmart pone las ofertas del Martes de Frescura y para que ahorres un dinerito haciendo la despensa, aquí te decimos cuáles son las promociones de hoy 26 de agosto de 2025.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Ofertas en frutas y verduras por el Martes de Frescura de Walmart

Todas las ofertas aplican en tienda en línea y física así que no hay pretexto para que te pierdas de las promociones. Estas son las frutas y verduras con descuento:



Jitomate saladet: 12.90 pesos el kilo

Plátano Chiapas: 14.90 pesos el kilo

Sandía roja: 14.90 pesos el kilo

Cebolla blanca: 19.90 pesos el kilo

Mango paraíso: 19.90 pesos el kilo

Durazno amarillo: 49.90 pesos el kilo

Elote blanco: 6.90 pesos la pieza

Nectarina amarilla: 49.90 pesos el kilo

Ciruela importada: 59.00 pesos el kilo

Papa blanca: 19.90 pesos el kilo

Limón sin semilla: 19.90 pesos el kilo

Piña miel: 29.90 pesos el kilo

Pera en Anjou: 29.90 pesos el kilo

Manzana granny: 29.90 pesos el kilo

Aguacate Hass: 49.90 pesos el kilo

Jícama: 19.90 pesos el kilo

Pepino: 19.90 pesos el kilo

Toronja: 24.90 pesos el kilo

Uva red globo: 29.90 pesos el kilo

Promoción en carnes y mariscos en el Martes de Frescura de Walmart

Mientras que las carnes y mariscos que tienen promoción en el Martes de Frescura de Walmart son:

Filete de tilapia: 110.00 pesos la charola de 800 a 900 gramos

Filete de atún fresco: 314.00 pesos los 400 gramos

Camarón coctelero: 189.00 pesos los 500 gramos

Medallones de atún Dolores Premium: 219.00 pesos

Cubitos de atún Dolores: 59.00 pesos

Atún ahumado estilo marlin: 262.00 pesos

Filete de atún Dolores con costra de ajonjolí: 134.00 pesos

Además, para que te vayas preparando para el regreso a clases, hay ofertas en pan de caja para preparar sándwiches, hay promociones en cereales, leche, galletas y más.

Las galletas Marías de 720 gramos cuestan 63.00 pesos, el paquete de galletas Príncipe de 252 gramos tienen un precio de 30 pesos.

Las tostadas de maíz Salmas con 23 paquetes cuestan 64.00 pesos y las barritas Marinela de 268 gramos cuestan 30.00 pesos.

Suben los precios de la canasta básica en Edomex [VIDEO] La ola de calor y las lluvias torrenciales han provocado que aumenten los precios de diversos productos debido a la escasez.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos