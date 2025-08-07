Lechuga, nopales y huevo: Lista de productos que subieron de precio por la inflación en México
El INEGI dio a conocer que la inflación provocó un aumento en el precio de varios alimentos y servicios, conoce la lista de frutas y verduras que se encarecieron esta quincena.
Debido a la inflación , en Mexico, cada quincena los precios de los alimentos y servicios cambia, por ello el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), para conocer cuáles fueron los productos que se encarecieron.
Así que para que lo tomes en cuenta, en adn40 te decimos cuáles son las frutas, verduras, productos y servicios que subieron de precio y cuáles bajaron.
¿Cómo se ubica la inflación en México?
De acuerdo con el INEGI , el INPC presentó un aumento de 0.27% con respecto al mes anterior y la inflación anual se ubicó en 3.51%.
En el caso del índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios más volátiles incrementó 0.31% a tasa mensual. Mientras que el índice de precios no subyacente creció 0.13%, dentro de este, los precios de los productos agropecuarios y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.13%.
Lista de alimentos y servicios que subieron de precio
Respecto a las frutas, verduras, productos y servicios que subieron de precio por la inflación se encuentran:
- Lechuga y col: 17.44%
- Nopales: 13.04%
- Transporte aéreo: 8.90%
- Cebolla: 7.39%
- Huevo: 5.91%
- Papa y otros tubérculos: 4.56%
- Otros alimentos cocinados: 0.90%
- Loncherías, fondas, tonterías y taquerías: 0.54%
- Restaurantes y similares: 0.43%
- Vivienda propia: 0.29%
Alimentos y servicios que bajaron de precio
Mientras que los productos y servicios que bajaron de precio fueron:
- Uva: -18.35%
- Guayaba: -9.80%
- Papaya: -8.40%
- Limón: -6.47%
- Aguacate: -6.01%
- Tomate verde: -4-47%
- Pollo: -3.61%
- Azúcar: -2.06%
- Jitomate: -1.91%
- Detergentes: -0.92%
En julio 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 140.780 y representó un aumento de 0.27% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.51%.
Por componente, la inflación anual fue la siguiente:
Las entidades que registraron una variación por arriba del promedio nacional fueron:
- Quintana Roo
- Oaxaca
- Zacatecas
- Durango
- Nayarit
Las que registraron una variación por debajo del promedio nacional fueron:
- Puebla
- Veracruz
- Hidalgo
- Campeche
- Tamaulipas
Frutas y verduras duplicaron sus precios este inicio de año
