Lechuga, nopales y huevo: Lista de productos que subieron de precio por la inflación en México

Debido a la inflación , en Mexico, cada quincena los precios de los alimentos y servicios cambia, por ello el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), para conocer cuáles fueron los productos que se encarecieron.

Así que para que lo tomes en cuenta, en adn40 te decimos cuáles son las frutas, verduras, productos y servicios que subieron de precio y cuáles bajaron.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo se ubica la inflación en México?

De acuerdo con el INEGI , el INPC presentó un aumento de 0.27% con respecto al mes anterior y la inflación anual se ubicó en 3.51%.

En el caso del índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios más volátiles incrementó 0.31% a tasa mensual. Mientras que el índice de precios no subyacente creció 0.13%, dentro de este, los precios de los productos agropecuarios y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.13%.

Lista de alimentos y servicios que subieron de precio

Respecto a las frutas, verduras, productos y servicios que subieron de precio por la inflación se encuentran:

Lechuga y col: 17.44%

Nopales: 13.04%

Transporte aéreo: 8.90%

Cebolla: 7.39%

Huevo: 5.91%

Papa y otros tubérculos: 4.56%

Otros alimentos cocinados: 0.90%

Loncherías, fondas, tonterías y taquerías: 0.54%

Restaurantes y similares: 0.43%

Vivienda propia: 0.29%

Alimentos y servicios que bajaron de precio

Mientras que los productos y servicios que bajaron de precio fueron:

Uva: -18.35%

Guayaba: -9.80%

Papaya: -8.40%

Limón: -6.47%

Aguacate: -6.01%

Tomate verde: -4-47%

Pollo: -3.61%

Azúcar: -2.06%

Jitomate: -1.91%

Detergentes: -0.92%

En julio 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 140.780 y representó un aumento de 0.27% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.51%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.23% subyacente… pic.twitter.com/tY2VOtQ71B — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 7, 2025

Las entidades que registraron una variación por arriba del promedio nacional fueron:

Quintana Roo

Oaxaca

Zacatecas

Durango

Nayarit

Las que registraron una variación por debajo del promedio nacional fueron:

Puebla

Veracruz

Hidalgo

Campeche

Tamaulipas

Frutas y verduras duplicaron sus precios este inicio de año [VIDEO] A pesar de que han terminado las fiestas, las frutas y las verduras duplicaron los precios y esto lo recienten comerciantes y consumidores.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.