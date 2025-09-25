Último puente de septiembre confirmado por la SEP: Alumnos que descansarán el viernes 26

¡Oficial! Hay un último puente para septiembre 2025. De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) , este viernes 26 no habrá clases para alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en todo el país.

No habrá actividad en las aulas debido a que se realizará sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes. En estas reuniones se planea, evalúa y coordinan las acciones pedagógicas y de gestión escolar.

Así, los estudiantes disfrutarán de un fin de semana largo de tres días (viernes, sábado y domingo), y las actividades escolares se reanudarán el lunes 29 de septiembre, a partir de esta fecha las escuelas deben operar con normalidad, a menos que haya un aviso oficial que indique lo contrario.

Fechas futuras de suspensión por CTE

El calendario escolar señala otras fechas en las que tampoco habrá clases por reuniones del Consejo Técnico Escolar:



31 de octubre de 2025

28 de noviembre de 2025

30 de enero de 2026

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

¿Habrá megapuente por la Revolución Mexicana?

Sí habrá lo que se conoce como un “megapuente” por la Revolución Mexicana para los estudiantes de educación básica. La SEP define lo siguiente:



El feriado oficial por la Revolución Mexicana

Esto permitirá un puente largo del sábado 15 al lunes 17 de noviembre, con suspensión de clases el lunes 17

El jueves 20 de noviembre sí habrá clases normales, pues el día festivo se movió oficialmente al lunes

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2025 de la SEP?

¿Te quieres ir preparando para celebrar la Navidad? Las vacaciones de invierno 2025 de la SEP serán del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, según el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026. Este periodo de descanso aplica para escuelas públicas y privadas de nivel básico afiliadas a la SEP. Durante estas fechas no habrá clases y el reinicio de actividades escolares está programado para el 10 de enero de 2026.

