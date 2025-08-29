Acusan a Fernández Noroña de aviador en Morelos; su casa de 12 mdp sería área pública

Nuevamente el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña se encuentra en el ojo del huracán, pues luego de que se revelara que cuenta con una casa en Tepoztlán, Morelos con valor de 12 millones de pesos, ahora se dio a conocer que el inmueble estaría construido en un terreno protegido por ley.

Fue el asesor jurídico del Comisariado de Bienes Comunales del municipio, Carlos Rojas, quien aseguró que la casa del senador fue adquirida de manera irregular, pues no cuenta con autorización para uso habitacional, además de que el terreno está protegido por una ley de 1929.

Casa de Fernández Noroña se encuentra en tierras comunales protegidas

De acuerdo con lo mencionado por el abogado a medios locales de Morelos, la casa de Fernández Noroña en Tepoztlán fue construida en tierras comunales protegidas por la resolución presidencial del 14 de noviembre de 1929.

Es por ello que el inmueble del morenista no puede contar con escrituras públicas, ni con un gravamen legal sobre este tipo de terrenos.

Vale la pena mencionar que este viernes 29 de agosto decenas de vecinos de la zona, se manifestaron a las afueras de la casa del senador para exigir justicia por el uso de suelo presuntamente ilegal.

Inmueble también se encuentra en área no autorizada para uso habitacional

Más allá de lo antes mencionado, se dio a conocer que la casa del morenista se encuentra en una zona que no tiene permisos para uso habitacional, lo cual convierte al inmueble en blanco más de críticas a nivel nacional.

Se dio a conocer que para que un posesionario sea reconocido por la comunidad, se deben realizar varios procesos ante la Asamblea General de Comuneros, lo cual en este caso no se realizó.

¿Cuánto cuesta la casa de Fernández Noroña en Tepoztlán?

Vale la pena mencionar que medios y periodistas en México dieron a conocer que el valor de la casa de Fernández Noroña ronda los 12 millones de pesos, esto a pesar de la supuesta austeridad que presumen en la bancada del oficialismo.

Tras la polémica, el senador señaló que la casa la adquirió por medio de un crédito, lo cual generó muchas más dudas debido a que el costo del mismo se incrementará al doble por motivos de pagos y demás procesos financieros.

Polémicas del senador Fernández Noroña

En los últimos días el senador Gerardo Fernández Noroña se ha visto envuelto en varias polémicas, pues más allá de la casa de 12 millones de pesos que tiene en Tepoztlán, recientemente se vio involucrado en un altercado físico con el priista Alejandro Moreno dentro del mismo Congreso.

