¡Que los lleven a Supernova! Alito Moreno y Fernández Noroña llegan a los golpes (VIDEO)

¿Próximos rivales en Suprenova? Los senadores Gerardo Fernández Noroña (Morena) y Alejandro Alito Moreno (PRI) protagonizaron un forcejeo en la tribuna al concluir la última sesión de la Comisión Permanente.

En un enfrentamiento que salió en televisión Nacional, el líder del Partido Revolucionario Institucional exigió “la palabra”, mientras Noroña respondió “no me toques”, lo que desató empujones y gritos entre bancadas.

¿Por qué llegaron a los golpes Noroña y Alito Moreno?

De acuerdo con imágenes y reseñas difundidas ese miércoles 27 de agosto, el priista subió a la mesa para increpar al presidente del Senado; el clima ya era tenso por los cruces verbales y en redes sociales de semanas recientes.

En publicaciones posteriores, Noroña acusó “agresión” y llamó “montoneros” a los priistas, mientras la oposición lo señaló de “censurar” turnos de palabra.

Como buenos ahorros que son los legisladores del @PRI_Nacional subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión -redactó en su cuenta de X, antes Twitter.

Alito Moreno acusa a Noroña de empujarlo

Momento después, el exgobernador de Campeche ofreció una conferencia de prensa en donde aseguró que el morenista lo empujó cuando le pidió una explicación por no cederle la palabra.

“Con respeto, esperamos a que terminara que se cantara el himno nacional y luego le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo- ¿Qué hizo? ¡Como siempre este barbaján! Empujarme y ya les dije ‘es chiquito’”, explicó.

Información en desarrollo...