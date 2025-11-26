Ahora son los pacientes con cáncer y VIH, Morena elimina fondo de salud para pagar tratamientos

El partido de Morena busca sacar provecho de su mayoría en la Cámara de Diputados y buscan darle un "tiro de gracia" al Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), la reserva financiera que ha garantizado cubrir los tratamientos de alto costo para enfermedades en México, como el cáncer , el VIH, los infartos y los cuidados intensivos.

El Partido Acción Nacional (PAN) lanzó una denuncia en contra de esta iniciativa de Morena, ya que su intención sería eliminar este fondo de salud para que ya no se paguen los tratamientos y, en su lugar, ese dinero sea destinado al mantenimiento de los hospitales.

PAN denuncia que Morena busca eliminar el Fondo de Salud que garantiza tratamientos contra el cáncer

Según el diputado Éctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud, el FONSABI sufriría un "saqueo" de sus recursos por los descuidos del presupuesto. Ante el mal manejo de Morena, buscarían utilizar ese dinero para gastos corrientes y mantenimientos de hospitales, luego de que el paquete económico del 2026 redujera la inversión en el sector salud.

En pocas palabras, desaparecerían ese Fondo y desviarían el dinero que tiene, una práctica que, según el legislador, ya es una costumbre en Morena, quienes han hecho eso desde la pandemia en el 2021, quitando dinero del sector salud para destinarlo a las obras prioritarias del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según el PAN , los recursos del Fondo se convirtieron en un "botín" que el gobierno usa a su antojo, ignorando que estaba destinado a enfrentar las enfermedades que afectan a los mexicanos con menos recursos económicos.

Propuestas del PAN ante la situación

Considerando esto, el Grupo Parlamentario del PAN impulsará cambios a la Ley de Ingresos del 2026:



Buscará n eliminar el Artículo Noveno Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que autoriza la concentración del remanente del Fondo de Salud en la Tesorería de la Federación, para evitar desvios;

de la Federación 2026, que autoriza la concentración del remanente del Fondo de Salud en la Tesorería de la Federación, para evitar desvios; Prohibir que el Fondo pueda ser usado para fines ajenos al sistema de salud

Establecer obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y auditorias a los recursos que se usen del Fondo

rendición de cuentas y auditorias a los recursos que se usen del Fondo Crear un Consejo Consultivo, con participación ciudadana, para dar seguimiento al ejercicio de los recursos del Fondo, para cerciorarse de que sí se utilice para tratar enfermedades como el cáncer

#Morena elimina el 8 obligatorio para tratamientos de Cáncer y VIH del Fondo de Salud



