inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Es Tendencia
Nota

Los mejores memes de la pelea entre Alito y Noroña

La pelea entre Alito y Noroña desató una ola de memes en redes sociales que capturaron la atención y el humor del público, aquí los mejores.

Pelea alito y noroña hoy miércoles 27 de agosto 2025
redes sociales
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Majo Santillán González

La sesión permanente del Congreso de la Unión terminó a golpes, empujones y groserías. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, se jalonearon y empujaron al finalizar la sesión de este miércoles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Memes de la pelea entre Alito y Noroña

La situación desató una ola de memes en redes sociales que capturaron la atención y el humor del público.

Entre los mejores memes destacan aquellos que ironizan sobre Noroña regresando a su casa valuada en 12 millones de pesos tras la pelea, así como comparaciones cinematográficas que lo pusieron en escenas recreadas de programas como “31 Minutos”.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Virales
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!