Los mejores memes de la pelea entre Alito y Noroña

La sesión permanente del Congreso de la Unión terminó a golpes, empujones y groserías. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, se jalonearon y empujaron al finalizar la sesión de este miércoles.

Memes de la pelea entre Alito y Noroña

La situación desató una ola de memes en redes sociales que capturaron la atención y el humor del público.

Entre los mejores memes destacan aquellos que ironizan sobre Noroña regresando a su casa valuada en 12 millones de pesos tras la pelea, así como comparaciones cinematográficas que lo pusieron en escenas recreadas de programas como “31 Minutos”.

Tus mamadas wey ¿Como vergas te van a poner el vendaje del brazo encima del cuello que segun tienes fracturado? Chingas a tu madre tu también. pic.twitter.com/kNzGwKrkC4 — Libro Negro (@Libro_negro_) August 27, 2025

No se rían cabrones 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/b4NAAAljg7 — Hatsumi Nonaka 🇯🇵 初美 (@HatsumiNonaka) August 27, 2025

Todo el apoyo al Licenciado Alito, que hoy cumplió el sueño de muchísimos mexicanos. — Princi (@Prvnsi) August 27, 2025

Alito antes de llegar a la sesión del senado pic.twitter.com/Wdvzb3ns9s — Leslie I. Jiménez (@Les_IJU) August 27, 2025

Noroña llegando a su casa en Tepoztlán pic.twitter.com/mSpVZCI6X8 — Gabo (@_Gabo_N) August 27, 2025

El güey de Senado presentando su demanda y poniéndose a las órdenes de la mesa directiva. pic.twitter.com/jZZ9ewtrzm — albornoz (@albornoz_mx) August 28, 2025

La pelea entre Noroña y Alito ya le había predijo The Simpsons pic.twitter.com/L0xSC84ZRL — Paris (@Parix73) August 27, 2025

Hoy Alito fue este en el Senado: pic.twitter.com/TF6G60tteb — Sarahi Uribe (@saquribe) August 27, 2025

Alito Moreno viendo que esta vez el pendejo no fue él pic.twitter.com/uve2Frl7h3 — Rhevolver (@Rhevolver) August 27, 2025

Yo sé que la violencia es horrible y que qué vergüenza y así, pero no voy a fingir que no estoy disfrutando los madrazos que le dieron a Noroña. Ojalá se repita.



O sea sí qué vergüenza pero qué dicha. pic.twitter.com/9oUgdPaoBc — Alita Moreno (@Dracularpia) August 27, 2025

