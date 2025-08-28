inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Política
Nota

Laura Itzel Castillo relevará a Fernández Noroña para presidir el Senado

La senadora Laura Itzel Castillo fue elegida por unanimidad por el Grupo Parlamentario de Morena para presidir la Mesa Directiva del Senado de la Reública.

Laura_Itzel_Castillo_senado.jpg
@LauraI_Castillo/X
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

Laura Itzel Castillo relevará a Gerardo Fernández Noroña como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República tras ser elegida por unanimidad por el Grupo Parlamentario de Morena.

La senadora estará al frente de la Mesa Directiva durante el segundo año de la LXVI legislatura que concluirá en el 2027. El anuncio del cambio se realizó pocas horas después de que Gerardo Fernández Noroña protagonizara un pleito con Alejandro Moreno en el Senado.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx