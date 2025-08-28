Laura Itzel Castillo relevará a Fernández Noroña para presidir el Senado
La senadora Laura Itzel Castillo fue elegida por unanimidad por el Grupo Parlamentario de Morena para presidir la Mesa Directiva del Senado de la Reública.
Laura Itzel Castillo relevará a Gerardo Fernández Noroña como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República tras ser elegida por unanimidad por el Grupo Parlamentario de Morena.
La senadora estará al frente de la Mesa Directiva durante el segundo año de la LXVI legislatura que concluirá en el 2027. El anuncio del cambio se realizó pocas horas después de que Gerardo Fernández Noroña protagonizara un pleito con Alejandro Moreno en el Senado.
La bancada de Morena (@PartidoMorenaMx) en el Senado (@senadomexicano) elige por unanimidad a Laura Itzel Castillo como la próxima presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta; su nombramiento deberá someterse a votación por cédula en el pleno del Senado pic.twitter.com/FF42G1ivjU
