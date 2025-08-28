Así se puede denunciar penalmente a escuelas ‘patito’ que ofrezcan estudios sin RVOE

Existen varias “ escuelas ” que se hacen pasar como bachilleratos o incluso carreras universitarias, pero no son reales, o al menos no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), por lo que son prácticamente una estafa y existe la posibilidad de denunciar sus acciones ante la ley.

Hay ofertas que son muy buenas para ser reales, como terminar el bachillerato en dos meses o tener una carrera universitaria en un año. Si conoces alguno de estos casos, hay que desconfiar desde el primer momento, ya que podría operar sin las licencias necesarias.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Clausuran escuela por fraude en Coahuila

El pasado 21 de agosto, el Instituto de Asistencia Médica “Forence Nightingale” fue puesto bajo investigación de la Fiscalía del Estado, ya que es un supuesto bachillerato que opera sin validez oficial.

Según la Secretaría de Educación de Coahuila, las personas afectadas fueron a denunciar que la institución no contaba con su RVOE , por lo que ahora procederán con una demanda por fraude ante las autoridades.

Supuestamente, esa escuela estaba incorporada a la DGETI, pero luego de una breve investigación, determinaron que no contaba con ningún registro de validez. Por si fuera poco, se trata de un caso que podría ocurrir en cualquier estado de la República Mexicana y la manera más eficaz de identificarlo es mediante denuncias de los estudiantes o padres de familia.

¿Cómo pueden sancionar a una escuela que no tiene RVOE?

En el caso de Coahuila, la Ley Estatal de Educación señala que las sanciones pueden ir desde una multa económica hasta cerrar el plantel de manera definitiva.

En caso de otras entidades, cada una tiene su respectiva sanción, sin embargo, entre más denuncias haya en contra de la escuela “patito”, mayor será su castigo, considerando la cantidad de personas que afectaron robándoles su dinero y prometiendo un certificado de estudios que realmente no tiene validez.

Cómo denunciar a una escuela sin RVOE

Si llegas a sospechar que la escuela en la que estudias o en la que estudiaste carece de veracidad en cuanto al certificado que dan, lo primero que debes hacer es verificar que la institución cuente con su RVOE .

Una vez que la tengas debes corroborar su autenticidad con la Secretaría de Educación correspondiente, o en su defecto, en la delegación estatal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) correspondiente.

Si comprobaste que es falsa, el siguiente proceso será presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Genereal del Estado por posible fraude.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.