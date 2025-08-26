La millonaria cantidad de dinero que cuesta estudiar medicina en México

En México, la necesidad de profesionales de la salud es cada vez más urgente. El país presenta un déficit considerable en médicos, enfermeras y camas hospitalarias en comparación con el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A pesar de esto, estudiar medicina es un privilegio costoso y poco accesible. Aunque es una de las carreras más demandadas, la oferta en universidades públicas es limitada y las colegiaturas en instituciones privadas son considerablemente altas.

Las universidades públicas como la UNAM, IPN o UAM tienen cupos muy restringidos, lo que obliga a muchos aspirantes a buscar opciones privadas, donde las colegiaturas son elevadas y representan un gasto importante para las familias.

¿Cuánto cuesta estudiar Medicina en universidades privadas?

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO):



Costo estimado en escuela pública: 70 mil 605 pesos

Precio aproximado en universidad privada: 860 mil 982 pesos (12 veces más)

