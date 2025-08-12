CURP Biométrica Edomex: Dirección exacta de los módulos para hacer el trámite GRATIS y en 30 minutos

La CURP Biométrica es un documento obligatorio en México. En su primera fase de implementación se han habilitado solo algunos módulos en tres entidades de la República mexicana: la CDMX , Veracruz y Edomex.

Si vives en alguna de estas entidades, tú puedes ser de los primeros ciudadanos que realicen este trámite y cuenten con la CURP obligatoria antes de que comiencen las largas filas. Te contamos cuáles son las direcciones exactas de los módulos ubicados en el Edomex.

¿Qué es la CURP Biométrica?

La CURP Biométrica es una versión más avanzada de la Clave Única de Registro de Población que, además de tus datos personales tradicionales (nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad), incorpora información biométrica como:



Fotografía digital del rostro

Firma autógrafa digital

Las 10 huellas dactilares (ambas manos)

(ambas manos) Escaneo del iris de ambos ojos

La nueva CURP tiene el propósito de que cada persona tenga un registro único, imposible de duplicar o falsificar, reforzando la seguridad en trámites oficiales y reduciendo el riesgo de robo de identidad.

¿Cuándo entra en vigor la CURP Biométrica?

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 16 de julio, la CURP Biométrica entrará en vigor en febrero de 2026. Sin embargo, desde el 4 de julio inició la fase uno de la implementación en la que se han comenzado a instalar módulos piloto para que los ciudadanos puedan realizar el trámite de la nueva CURP.

Según el DOF, la segunda fase de implementación en todo el país comenzará en enero de 2026, por lo que si te esperas correrás el riesgo de hacer largas filas para realizar este trámite obligatorio en México.

Lista de módulos para sacar la CURP Biométrica en el Edomex

Si vives en el Edomex, puedes aprovechar que en el mes de agosto se instalaron módulos piloto en distintos municipios de la entidad, donde podrás obtener la CURP Biométrica totalmente gratis y en solo 30 minutos. Los únicos módulos disponibles en el Edomex se encuentran en las siguientes direcciones:

Zona centro: Toluca , en avenida Cristóbal Colón #800, colonia Ocho Cedros

, en avenida Cristóbal Colón #800, colonia Ocho Cedros Zona sur: Villa Guerrero , en calle Independencia s/n, colonia Centro

, en calle Independencia s/n, colonia Centro Zona oriente: Texcoco , en calle Manuel González #205, colonia Centro

, en calle Manuel González #205, colonia Centro Zona nororiente: Tlalnepantla, en avenida Hidalgo #100, Unidad Habitacional La Romana

Por el momento únicamente están disponibles estos módulos piloto; sin embargo, se espera que muy pronto el gobierno del Edomex habilite más oficinas hasta cumplir con la demanda de los 125 municipios del estado.

Lista de documentos para tramitar la CURP Biométrica

La CURP Biométrica ya se puede tramitar en el Edomex por lo que si quieres acudir al módulo más cercano a tu domicilio para solicitarla, recuerda llevar contigo los siguientes documentos:

Acta de nacimiento reciente

Identificación oficial vigente

CURP impresa

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Correo electrónico

Ir acompañado de un tutor legal en caso de ser menor de edad

Es muy importante que tomes en cuenta que el trámite de la CURP Biométrica es totalmente gratis y las autoridades han señalado que no tardará más de 30 minutos.

¿Qué pasa si no quiero la CURP Biométrica?

Aunque se ha mencionado que no es obligatorio obtener tu CURP Biométrica, la verdad es que a partir de febrero de 2026 no podrás realizar trámites importantes sin este documento como inscripciones escolares, registros a programas sociales, registro a sistemas de salud, entre otros.

Si vives cerca de alguno de los módulos habilitados en el Edomex, lánzate y obtén cuanto antes tu CURP Biométrica gratis y rápido.

