Oficial: Abren registro Pensión Bienestar de Adultos Mayores para hombres

El Gobierno de México anunció un nuevo registro para recibir la Pensión Bienestar de Adultos Mayores que cumplen 65 años y que estará vigente en todo el territorio del país.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que este registro será principalmente para hombres, ya que muchas de las mujeres están inscritas con la Pensión Mujeres Bienestar, la cual se entrega desde los 60 años y pasarán al programa de forma inmediata.

Pensiones del Bienestar [VIDEO] La pensión para el Bienestar de las Personas Adultas apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 65 años en todo el país.

Fechas del nuevo registro de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores

El registro en los módulos del Bienestar se realizará se lunes a viernes, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, a partir del 18 y hasta el 30 de agosto.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Pensión Bienestar de Adultos Mayores?

Identificación oficial: Puede ser credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP: Impresión reciente

Comprobante de domicilio: No mayor a 6 meses, teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto: Celular y de casa

Calendario de registro para la Pensión Bienestar de Adultos Mayores

A,B,C: Lunes 18 y 25

D, E, F, G, H: Martes 19 y 26

I, J, K, L, M: Miércoles 20 y 27

N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves: 21 y 28

S, T, U,V, W, X, Y, Z: Viernes 22 y 29

Todas las letras: Sábado 23 y 30

