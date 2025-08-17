Nuevo apoyo para madres solteras 2025: Fechas de registro y módulos específicos

El programa Madres Solteras 2025 ya tiene fechas oficiales para el registro, del 18 al 23 de agosto en módulos habilitados en distintos estados del país. Este apoyo forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar 2025, impulsado por la CONAVI y la Secretaría del Bienestar.

En adn40 te explicamos qué es, quiénes pueden participar y cómo llevar a cabo el registro para no perder la oportunidad de obtener este beneficio.

¿Qué es el Programa de Vivienda para el Bienestar 2025?

El Programa de Vivienda para el Bienestar 2025 es una iniciativa del Gobierno de México que busca garantizar el acceso a una vivienda adecuada a personas en situación vulnerable. Aunque está abierto a distintos sectores de la población, las madres solteras y jefas de familia tienen prioridad por las condiciones económicas y sociales que enfrentan.

Este programa es coordinado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en conjunto con la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las familias que actualmente carecen de una vivienda propia y se encuentran en condiciones de marginación.

Requisitos para solicitar el apoyo

Para acceder al programa Madres Solteras 2025, las interesadas deben cumplir con condiciones específicas: ser mayores de 18 años, tener dependientes económicos y no ser propietarias de una vivienda. Tampoco deben contar con beneficios de instituciones como Infonavit o Fovissste y sus ingresos deben ser menores a dos salarios mínimos.

La documentación necesaria incluye identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, acta de nacimiento y certificado de no propiedad. También se debe presentar constancia de no derechohabiencia y, en su caso, certificado de discapacidad de algún dependiente. Todos los documentos deben presentarse en original y copia.

¿Dónde y cuándo registrarse?

El registro para el programa se llevará a cabo del 18 al 23 de agosto de 2025 en módulos presenciales distribuidos en varios estados como Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo y Puebla. El horario de atención será de 9:00 a 16:00 horas, con algunas excepciones según cada sede.



Centro de Desarrollo Humano Integral Santorales: Módulo de Mexicali, Baja California con registro abierto del 18 al 23 de agosto 2025, en un horario de 10:00 a 16:00 horas

Escuela Secundaria #125: Módulo de Playas de Rosario, en Baja California con registro disponible del 18 al 23 de agosto 2025, en un horario de 10:00 a 16:00 horas

Clínica del IMSS Medicam: Módulo en Guadalupe, Zacatecas con registro abierto el 18 y 19 de agosto 2025, en un horario de 10:00 a 16:00 horas

Centro Integrador: Módulo en Frenillo, Zacatecas con registro abierto el 18 y 19 de agosto 2025, en un horario de 10:00 a 16:00 horas

Escuela Primaria Francisco Murguia: Módulo en Jalpa, Zacatecas con registro abierto el 18 y 19 de agosto 2025, en un horario de 10:00 a 16:00 horas

Centro Integrador: Módulo en Juchipila, Zacatecas con registro abierto el 18 y 19 de agosto 2025, en un horario de 10:00 a 16:00 horas

Centro Integrador: Módulo en Luis Moya, Zacatecas con registro abierto el 18 y 19 de agosto 2025, en un horario de 10:00 a 16:00 horas

Centro Integrador: Módulo en Miguel Auza, Zacatecas con registro abierto el 18 y 19 de agosto 2025, en un horario de 10:00 a 16:00 horas

Centro Integrador: Módulo en Acámbaro, Guanajuato con registro abierto del 18 al 23 de agosto, en un horario 09:00 a 16:00 horas y sábado de 09:00 a 13:00 horas

Plaza Cívica “Miguel Hidalgo” Zona Centro: Módulo en Acámbaro, Guanajuato con registro abierto del 18 al 23 de agosto, en un horario 09:00 a 16:00 horas y sábado de 09:00 a 13:00 horas

Centro Integrador: Módulo en Romita, Guanajuato con registro abierto del 18 al 23 de agosto, en un horario 09:00 a 16:00 horas y sábado de 09:00 a 13:00 horas

Casa de la Cultura: Módulo en Romita, Guanajuato con registro abierto del 18 al 23 de agosto, en un horario 09:00 a 16:00 horas y sábado de 09:00 a 13:00 horas

Centro integrador: Módulo en San Felipe, Guanajuato con registro abierto del 18 al 23 de agosto, en un horario 09:00 a 16:00 horas y sábado de 09:00 a 13:00 horas

Auditorio de la Escuela Secundaria General Rafael Ramírez: Módulo en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo con registro abierto del 18 al 23 de agosto 2025, en un horario de 09:00 a 16:00 horas

Escuela Primaria de la Localidad: Módulo en Ixmiquipan, Hidalgo con registro abierto del 18 al 22 de agosto 2025, en un horario de 09:00 a 16:00 horas

Telesecundaria José Vasconcelos: Módulo en San José Chiapa, Puebla, con registro abierto del 18 al 23 de agosto 2025, en un horario de 09:00 a 16:00 horas

Es importante acudir directamente al módulo correspondiente, ya que no se permite el trámite mediante gestores o representantes. Se recomienda llegar temprano con la documentación completa para evitar retrasos en el proceso.

¿Cómo funciona el proceso de selección?

Una vez realizado el registro, el personal de la CONAVI verificará la documentación y entregará un folio a cada solicitante. Posteriormente, se realizará una evaluación de los datos y se publicará un listado preliminar de beneficiarias en el sitio oficial de la dependencia.

En caso de ser preseleccionada, se llevará a cabo una visita domiciliaria para comprobar la información proporcionada. Finalmente, la solicitante recibirá la notificación oficial sobre si fue aceptada en el programa Madres Solteras 2025. Todos los trámites son gratuitos y únicamente se realizan en los módulos autorizados.

¿Qué hacer si no hay módulo en tu estado?

Si tu municipio no aparece en la lista, deberás estar pendiente de los próximos anuncios de la CONAVI, ya que el registro se ampliará en distintas etapas a más regiones del país. La información se dará a conocer en el portal oficial www.gob.mx/conavi.

De esta manera, las Madres Solteras 2025 que no logren registrarse en la primera etapa tendrán otras oportunidades en fechas posteriores.

