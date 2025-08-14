Monzón mexicano continúa causando tormentas y lluvias eléctricas; así afectará el clima hoy en el país

El monzón mexicano sigue siendo el protagonista del clima en gran parte de la República este viernes 15 de agosto, día de quincena.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de este fenómeno con canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México generará lluvias intensas, tormentas eléctricas y temperaturas extremas en diferentes regiones.

¿En qué estados lloverá este 15 de agosto?

Se prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que se pronostican para la República Mexicana, durante esta noche y mañana viernes ⬇️ pic.twitter.com/oHYjYbv8Xe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 15, 2025

También habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

En Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco se esperan intervalos de chubascos, mientras que en Baja California las lluvias serán aisladas.

Estados que tendrán altas temperaturas el 15 de agosto

El ambiente se mantendrá muy caluroso en el norte del país y zonas costeras. Las máximas alcanzarán de 40 a 45 °C en Baja California, Sonora y noreste de Chihuahua, además de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En estados del centro, como Jalisco, Colima, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos, el termómetro rondará entre 30 y 35 °C.

¡Tláloc se enfurece! Colapsa drenaje en Ecatepec por fuertes lluvias [VIDEO] Las fuertes lluvias registradas el domingo 10 de agosto ocasionaron que el drenaje colapsara y provocara severas inundaciones en Ecatepec, Edomex.

¿A qué hora se esperan lluvias en la CDMX hoy?

En la Ciudad de México , el pronóstico indica cielo nublado gran parte del día, con lluvias y tormentas eléctricas a partir de las 14:00 horas y hasta la noche.

Se esperan acumulaciones moderadas, pero con riesgo de encharcamientos y tráfico lento en vialidades principales.

Clima en el Estado de México hoy, 15 de agosto

En el Edomex, especialmente en la zona del Valle de Toluca, se pronostican lluvias fuertes por la tarde, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en zonas montañosas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C por la mañana y los 23 °C por la tarde.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias?

En la mayor parte del país, la temporada de lluvias se extiende de junio a octubre, aunque en regiones del sureste puede prolongarse hasta noviembre.

El monzón mexicano, que afecta principalmente al noroeste, suele retirarse a mediados de septiembre.

¿Cuándo termina el verano?

El verano de 2025 concluirá oficialmente el 22 de septiembre a las 12:19 horas, con la llegada del equinoccio de otoño.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.