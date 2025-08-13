Europa se derrite, así es la ola de calor que azota varios países ¿Llegará a México?

Varios países de Europa están viviendo una intensa ola de calor registrando temperaturas récord y de acuerdo con Carbon Brief este año podría ser uno de los más calurosos registrados en la historia reciente de la humanidad.

Además, las altas temperaturas han provocado incendios forestales en España, Portugal y Grecia, pero, ¿qué esta provocando esta ola de calor?, aquí te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Ola de calor derrite a Europa

El Servicio Meteorológico de Francia puso en alerta roja a 12 departamentos y a 41 en alerta naranja debido a que se han registrado temperaturas de hasta 43 grados Celsius.

En Portugal, el primer ministro Luis Montenegro indicó que las altas temperaturas continuarán hasta el viernes. Mientras que España ha superado los 45.5 grados.

Incendios forestales en Europa no dan tregua

En el departamento de Aude, los bomberos vigilan los márgenes de un incendio controlado que arrasó 16 mil hectáreas y que no se extinguirá completamente.

Bulgaria mantiene la alerta máxima con fuegos en sus fronteras donde se han registrado casi 200 incendios, la mayoría de ellos ya fueron controlados.

Otra ciudad que rompió récord histórico fue Budapest al alcanzar los 38.7 grados. Grecia también ha tenido que combatir 70 incendios forestales.

Europa es el continente que más rápido se está calentando

Carlo Buontempo, director de C3S señaló que el calentamiento global está provocando el calor extremo y las inundaciones catastróficas.

A nivel mundial, julio de 2025 fue el tercer julio más cálido con una temperatura media del aire en la superficie de 16.68 grados, por encima de la referencia de 1991-2020.

El sur y el este de Europa también experimentó olas de calor intensas, mientras que Europa central y el oeste de Rusia y zonas aisladas de España experimentaron temperaturas inferiores a la media en julio.

Ola de calor golpea Europa este verano 2025 [VIDEO] El calor en Europa es insoportable y todas las playas se encuentran más llenas que nunca; así marcha su verano del 2025, con récords de temperaturas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.