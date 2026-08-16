Trágico accidente de autobús de turistas; hay decenas de muertos y lesionados en Brasil hoy 16 de agosto| VIDEO

Un autobús de turistas se volcó en la madrugada de este domingo 16 de agosto, mientras circulaba por la carretera BR-040, a la altura del municipio de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, Brasil. Este fatal accidente carretero dejó al menos 10 muertos y una docena de lesionados, algunos de gravedad. Te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué pasó en la carretera de Petrópolis, Brasil, hoy 17 de agosto?

En la madrugada de este domingo 16 de agosto, un autobús turístico, propiedad de la empresa Estrela Guia Turismo, había salido de Belo Horizonte con destino al barrio de Copacabana.

Bombeiros de vários quartéis do Rio de Janeiro foram mobilizados para atender a um grave acidente com um ônibus na descida da Serra de Petrópolis.



O veículo, da Estrela Guia Turismo, tombou enquanto transportava 47 passageiros. Segundo informações iniciais, o ônibus havia saído… pic.twitter.com/T46rMXjO4O — Paula Zanelli (@paulazanelli) August 16, 2026

Poco después de las 4:30 hora local en Brasil, el autobús volcó en una zona boscosa ubicada en el kilómetro 91 de la BR-040, luego de que se salió de la vía mientras bajaba la sierra. De inmediato se dio una fuerte movilización policiaca y de servicios de emergencia, que trabajaron durante horas para ayudar a los heridos y despejar la carretera.

Hasta el momento, las autoridades brasileñas confirmaron un saldo de 10 personas muertas: ocho mujeres, una menor de edad y un hombre. Además, hay al menos una docena de personas lesionadas, dos de ellas, de gravedad.

Autoridades investigan el accidente de autobús en Petrópolis, Brasil

Las autoridades brasileñas informaron que ya abrieron una carpeta de investigación y se encuentran recabando información para averiguar si el accidente carretero fue consecuencia de un fallo mecánico o por el exceso de velocidad.

Por su parte, la empresa Estrela Guia Turismo aseguró que prestó solidaridad a las víctimas y aseguró estar colaborando con las autoridades brasileñas para esclarecer las causas del accidente del autobús en Petrópolis.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.