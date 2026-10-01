El caso de Christa Pike, mujer condenada a muerte en Tennessee, Nueva York volvió a poner sobre la mesa una pregunta que puede resultar incómoda: ¿en cuántos países todavía es legal la pena de muerte?

Aunque cada vez más naciones han decidido eliminar esta condena, todavía existen lugares donde la pena capital forma parte de sus leyes, y sí, la lista podría sorprenderte y aquí en adn noticias te contamos.

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Pena de Muerte Pena de Muerte. (Peter Dazeley/Getty Images)

¿En cuántos países sigue siendo legal la pena de muerte?

De acuerdo con el informe más reciente de Amnistía Internacional, con datos hasta el 31 de diciembre de 2025, 54 países mantienen la pena de muerte para delitos comunes.

Pero ojo, porque aquí hay una diferencia importante: que un país conserve la pena capital en su legislación no significa que necesariamente realice ejecuciones.

Amnistía Internacional distingue entre las naciones que mantienen esta condena en sus leyes y aquellas que todavía la contemplan, pero llevan años sin aplicarla.

Al cierre de 2025, 145 países ya habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica, es decir, el mapa mundial de la pena de muerte en 2026 es bastante más complejo que simplemente dividir a los países entre quienes la tienen y quienes no.

¿Qué países todavía tienen pena de muerte?

Los 54 países que mantienen la pena de muerte para delitos comunes, de acuerdo con la clasificación de Amnistía Internacional, se encuentran principalmente en África, Asia, Medio Oriente y algunas naciones de América.

África: Botsuana, Comoras, República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Gambia, Lesoto, Libia, Nigeria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Uganda.

América: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

Asia y Medio Oriente: Afganistán, Bahréin, Bangladesh, China, Corea del Norte, India, Indonesia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Singapur, Siria, Tailandia, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Yemen.

Esta clasificación se refiere a países cuya legislación contempla la pena de muerte para delitos comunes, además, existen otras nueve naciones que conservan la pena capital únicamente para delitos excepcionales, por ejemplo, bajo determinadas circunstancias militares.

¿En qué países se aplica actualmente la pena de muerte?

Aquí es donde viene el dato que puede causar confusión: tener pena de muerte legal no significa que un país esté ejecutando personas actualmente.

Durante 2025, Amnistía Internacional documentó ejecuciones en 17 países: Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, Irán, Irak, Japón, Kuwait, Corea del Norte, Arabia Saudita, Singapur, Somalia, Sudán del Sur, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Yemen.

La organización registró al menos 2 mil 707 ejecuciones en el mundo durante 2025, frente a las mil 518 documentadas en 2024. Se trata del número más alto registrado por Amnistía Internacional desde 1981.

Sin embargo, esta cifra no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que se llevaron a cabo en China, debido a que las cifras oficiales sobre el uso de la pena de muerte en ese país se mantienen como secreto de Estado.

Por eso, decir que 54 países tienen legalizada la pena de muerte no significa que en los 54 se estén realizando ejecuciones.

Pena de Muerte Pena de muerte en el mundo. (PATSTOCK/Getty Images)

¿Estados Unidos todavía tiene pena de muerte?

Estados Unidos mantiene la pena de muerte, aunque su aplicación depende de la jurisdicción.

El caso que volvió a poner el tema en tendencia es precisamente el de Christa Pike, quien se encontraba condenada a muerte en Tennessee.

El 30 de septiembre de 2026, el Departamento de Corrección de Tennessee informó que fue trasladada a un centro médico externo después de que el procedimiento de ejecución mediante inyección letal no concluyera como estaba previsto.

El propio Departamento de Corrección de Tennessee había informado previamente que la ejecución estaba programada para el 30 de septiembre de 2026 en el Riverbend Maximum Security Institution.

Su caso volvió a poner bajo los reflectores una pena que continúa contemplada en algunas jurisdicciones estadounidenses, mientras que otros países ya la eliminaron de sus legislaciones.

¿México tiene pena de muerte?

México abolió la pena de muerte para todos los delitos, el país forma parte de las naciones que eliminaron esta condena de su legislación.

Además, México se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado de Naciones Unidas que tiene como objetivo la abolición de la pena de muerte.

El registro oficial de la ONU señala que México depositó su instrumento de adhesión el 26 de septiembre de 2007, y que el protocolo entró en vigor para el país el 26 de diciembre de ese mismo año.

Así que, mientras 54 países todavía mantienen la pena de muerte para delitos comunes, otros 145 ya la abolieron en la ley o en la práctica.

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