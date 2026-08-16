VIDEOS: Así golpeó el huracán “Lala” a Hawái; inundaciones, cortes de luz y ríos desbordados

El huracán “Lala” dejó escenas impactantes a su paso por Hawái; mediante redes sociales y medios locales comenzaron a circular videos que muestran cascadas completamente desbordadas, calles convertidas en ríos, árboles derribados, además de severas inundaciones, mientras miles de personas permanecían sin electricidad.

Aunque el ojo del ciclón no tocó tierra, el sistema pasó muy cerca de la Isla Grande (Big Island), por lo que provocó lluvias torrenciales, vientos con fuerza de huracán, ademásde de peligrosas crecidas de ríos, según reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) y autoridades estatales.

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Raging floodwaters slam into a bridge in Hilo, Hawaii, as relentless rain from Hurricane Lala sends waterways surging across the Big Island. 🌧️🌊 pic.twitter.com/AJ4GTnBnoG — AccuWeather (@accuweather) August 16, 2026





Huracán “Lala” deja imágenes en Hawái: VIDEOS

Uno de los videos más compartidos corresponde a Rainbow Falls, una de las cascadas más famosas de Hawái. Las imágenes muestran cómo el tradicional salto de agua se convirtió en un violento torrente de color café, arrastrando grandes cantidades de sedimentos debido a las intensas precipitaciones.

Rainbow Falls in Hilo, Hawaii, is roaring as Hurricane Lala brought torrential rain this weekend. pic.twitter.com/lFGGkduy24 — AccuWeather (@accuweather) August 16, 2026

Otros videos captados por residentes muestran calles completamente inundadas, vehículos avanzando con dificultad, árboles caídos y fuertes ráfagas de viento que complicaron la movilidad en varias islas del archipiélago.

¿Cuál es el saldo del paso del huracán “Lala”?

Las autoridades informaron que más de 130 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico, principalmente en Big Island, Maui y Honolulu. Además, se reportó al menos una persona fallecida en un accidente automovilístico relacionado con condiciones meteorológicas adversas, mientras equipos de emergencia atendían inundaciones y daños en viviendas.

QUOTE

According to the US National Weather Service Honolulu, two homes were swept away due to intense rainfall over Naalehu, with flash flooding ongoing.



One person was killed in a storm-related car crash as Hurricane Lala brought fierce winds and pouring rain to Hawaii’s Big… pic.twitter.com/FclYwyLPjY — Professor Iratus Genium (@PGenium) August 16, 2026

Aunque el huracán “Lala” perdió intensidad y fue degradado a tormenta tropical, los meteorólogos mantienen la alerta por el riesgo de inundaciones repentinas, deslaves y oleaje peligroso, ya que las lluvias continuarán afectando distintas zonas del estado durante las próximas horas.

Las imágenes difundidas en internet reflejan la fuerza de este fenómeno, además de que recuerdan la importancia de atender las recomendaciones de Protección Civil; ¿Crees que eventos como este serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático?

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