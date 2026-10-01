VIDEO: Impactante incendio consume la histórica Mansión Miller en San Petersburgo

Un fuerte incendio sorprendió a residentes y tustas en el área centro de San Petersburgo, Rusia, donde las llamas alcanzaron la histórica “Mansión Miller”, ubicada en la plaza de San Isaac, frente a la emblemática Catedral de San Isaac.

El fuego comenzó alrededor de las 20:11 horas locales en el inmueble situado en el número 3 de la reconocida plaza. El Misterio de Emegencias de Rusia informó inicialmente que se trataba de un edificio no utilizado y posteriormente elevó la categoría de complejidad del incendio.

In St. Petersburg, the Miller House, an architectural monument, is on fire. pic.twitter.com/H3K1qZORiB — распад и неуважение (@VictorKvert2008) October 1, 2026

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¿Qué se sabe del incendio en la Mansión Miller en San Petersburgo?

Durante la emergencia, el fuego se extendió por una superficie aproximada de unos 2 mil metros cuadrados, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa Civil, Emergencias y Socorro en Casos de Desastre de la Federación Rusa, citada por medios locales.

Cabe señalar que el inmueble cuenta con elementos constructivos antiguos, incluidos entrepisos y divisiones de madera, condiciones que facilitaron la propagación de las llamas.

🇷🇺 St.Petersburg, Russia ❗

🔥💨 UPD: Firefighters are battling a fire that has spread from Miller’s mansion to the roof of an adjacent apartment building, part of the same architectural complex.



According to a source cited by local media 'Fontanka', the buildings are connected… https://t.co/d3mwEpwel3 pic.twitter.com/SB5rOtXRW2 — LX (@LXSummer1) October 1, 2026

Imágenes difundidas desde el lugar del siniestro muestran las enormes columnas de humom y llamas envolviendo una gran parte del edificio. También se reportó el colapsó parcial del techo del inmueble mientras los servicios de emergencias trabajaban para contener el fuego.

Hasta los reportes más recientes, no se informó acerca de personas lesionadas por el incendio en la Mansión Miller; las autoridsdes señalaron que el inmueble no estaba habitado.

Sankt-Peterburqun mərkəzində, İsaakiyevskaya meydanında yerləşən Millerin tarixi malikanəsində böyük yanğın baş verib.



Yanğına mürəkkəblik üzrə üçüncü dərəcə verilib və alovun əhatə etdiyi ərazi 2 min kvadratmetrə çatıb.



Yanğının söndürülməsinə 125 nəfər və 31 texnika cəlb… pic.twitter.com/1Z7TyWK5aS — Oxu.Az (@oxuaz) October 1, 2026

La Fiscalía del distrito de Admiralteiski supervisa la investigación para determinar las causas y corcunstancias del incendio; por ahora, no existe confirmación oficial de que se trate de un incendio provocado.

La emergencia de este jueves en San Petersburgo vuelve a poner bajo atención la conservación de los edificios históricos de la emblemática ciudad rusa; ¿qué revelará la investigación sobre el origen del fuego?

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