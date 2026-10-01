Christa Pike sobrevive a la inyección letal; testigos cuentan qué pasó en el fallido intento de ejecución en Tennessee

Christa Pike estuvo a punto de convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee, en los últimos 200 años. Sin embargo, tras recibir dos dosis de la temida inyección letal, la mujer de 50 años volvió a levantar la cabeza y preguntó si el dolor en su brazo era normal. La situación causó el asombro de todos los testigos y presentes en el intento fallido de ejecución.

Tras lo ocurrido, la reclusa recibió atención médica tardía, por lo que se teme que sufra una importante lesión cerebral. Te contamos lo ocurrido.

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¿Por qué sobrevivió Christa Pike a la inyección letal?

Tras pasar 31 años en el corredor de la muerte, este miércoles 30 de septiembre, en punto de las 10:00 horas, Christa Pike sería finalmente ejecutada con una dosis del potente sedante pentobarbital. Sin embargo, su ejecución fue suspendida a última hora y, tras la revisión de las pruebas de la defensa, las autoridades determinaron continuar con la sentencia.

Alrededor de las 19:30 horas, tiempo de Tennessee, Christa Pike, acusada del brutal asesinato de Collen Slemmer, se sentó en la silla, ante la familia de su víctima y otros testigos para recibir la inyección letal. Pero, según los testigos, tras recibir dos dosis, la mujer de 50 años seguía respirando, aunque con dificultad. Los testigos fueron invitados a abandonar la sala, alrededor de las 20:53 horas. Christa Pike seguía roncando.

Aunque las autoridades no han confirmado de manera oficial la razón por la que Christa Pike no falleció, el doctor Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, quien fue contratado por el equipo legal de Pike como experto médico, afirmó que probablemente el pentobarbital nunca alcanzó en sangre un nivel suficiente como para provocar apnea y fallo cardiovascular.

¿Cuál es el estado de salud de Christa Pike?

Tras el intento de ejecución fallido, el abogado del Departamento de Correccionales del estado confirmó que Pike fue trasladada a un centro médico externo, donde se le aplicaron medidas para salvarle la vida.

Sin embargo, Zivot señaló que es muy probable que la mujer sufra una lesión cerebral.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Pike antes del fallido intento de ejecución?

En el momento en el que se preparaban para aplicar la primera dosis de la inyección letal, a Pike se le permitió decir sus últimas palabras:

“Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida: con amor”, dijo mirando a los testigos.

No obstante, tras la aplicación del sedante, Pike seguía hablando: “Siento como si mi brazo estuviera a punto de reventar”. Acto seguido, Pike sonrió, señaló un punto específico en su brazo y preguntó: “¿Esto pasa así?”.

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