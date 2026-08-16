Naufragio en Zimbabue deja decenas de muertos en el lago Kariba

Un naufragio mortal se registró en aguas del lago Kariba en Zimbabue dejó a más de 80 muertos según las confirmación de las autoridades que hasta el momento confirman la recuperación de ocho cuerpos más, en una tragedia ocurrida durante el pasado1 de agosto.

El reporte más reciente fue difundido por la Policía Nacional de Zimbabue, mientras continúan las operaciones de búsqueda y recuperación den cuerpos en el enorme embalse, ubicado en la frontera entre Zimbabue y Zambia.

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¿Qué provocó el naufragio en el lago Karibia en Zimbabue?

¿Qué paso en Zimbabwe? Conforme a las investigaciones se señala que la embarcación estaba sobrecarga cuando se produjo el accidente en medio de fuertes vientos y oleaje.

El barco tenía una capacidad autorizada para 90 pasajeros, pero las autoridades han señaladom que pudo transportar a más de 120 personas. Reportes posteriores incluso sitúan el número total de ocupantes por encima de la cifra; aunque la cantidad exacta todavía está siendo determinada.

🇿🇼 At least 72 people are dead after a ferry disaster in Zimbabwe, including 18 children



The aging ferry capsized in strong waves on Lake Kariba while carrying passengers to remote communities where damaged roads and scarce public transport leave people with few alternatives.… pic.twitter.com/lQHXvSNxqK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 16, 2026

La embarcación realizaba una ruta utilizada por comunidades rurales y pesqueras para trasladarse hacia la localidad de Kariba; tras el vuelco del navío, equipos de emergencia desplegaron embarcaciones y personal especializado para localizar a posibles sobrevivientes y recuperar víctimas.

Rescates tras naufragio en Zimbabue

Las autoridades había informado previamente acerca del rescate de 77 personas, mientrasn que se continúa con las búsqueda de posibles desaparecidos. La cifra de víctimas se ha incrementado de manera progresiva conforme los equipos recuperan cuerpos en el lago.

Este siniestro se perfila como una de las peores tragedias marítimas registradas en Zimbabue, además de que ha puesto bajo lam lupa las condiciones de seguridad y el control de pasajeros en las embarcaciones que navegan por el lago Kariba.

#LATEST: MORE BODIES ARRIVE AT ANDORA HARBOUR AS KARIBA RECOVERY CONTINUES



More than 20 additional bodies have arrived at Andora Harbour as recovery operations continue on Lake Kariba. The official death toll stands at 46 pending an update from the Zimbabwe Republic Police.… pic.twitter.com/9rPtu1mW68 — ZBC News (@ZBCNewsonline) August 15, 2026

La investigación continuará para determinar las responsabilidades y establecer con precisión cuántas personas viajaban a bordo del navío siniestrado; ¿Qué medidas deberían reforzarse para evitar una tragedia como esta vuelva a ocurrir?

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