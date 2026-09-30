Peppino Mazzullo murió este miércoles a los 100 años y, aunque para muchos su nombre podría no sonar de inmediato, su trabajo estuvo detrás de uno de los personajes más queridos de la televisión.

Durante décadas, su voz acompañó a un pequeño personaje que cruzó fronteras y generaciones, pero antes de quedar ligado para siempre a él, Mazzullo ya había construido una trayectoria propia en el mundo del espectáculo.

¿Quién fue Peppino Mazzullo y cómo terminó convirtiéndose en una de las voces más reconocibles de la televisión italiana? aquí en adn noticias te lo contamos

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🔵 È morto a 100 anni “Peppino” Mazzullo, lo storico doppiatore di Topo Gigio. Ne fu la voce per oltre quarant’anni: dal 1961 fino al 2006. Restano ancora oggi iconiche alcune sue frasi “Ma cosa mi dici mai” e “Strapazzami di coccole” che cantava in coppia con Raffaella Carrá. pic.twitter.com/xgZ0UrLHch — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 30, 2026

Peppino Mazzullo comenzó su carrera como actor

Antes de convertirse en la voz de Topo Gigio, Peppino Mazzullo ya tenía experiencia como intérprete; su trayectoria estuvo vinculada con el teatro, la radio y la televisión italiana, hasta que su trabajo con el famoso personaje marcó uno de los capítulos más importantes de su carrera.

Rai señala que Mazzullo también estuvo relacionado con producciones de la televisión pública italiana y con programas como Zecchino d’Oro, donde desarrolló otros trabajos de interpretación.

Su experiencia frente a los micrófonos terminaría siendo especialmente importante cuando apareció la oportunidad de trabajar con un personaje que todavía estaba comenzando a hacerse un lugar en la televisión.

¿Cuándo comenzó Peppino Mazzullo a dar voz a Topo Gigio?

El vínculo con Topo Gigio comenzó en 1961, de acuerdo con RaiNews, Mazzullo se convirtió ese año en la voz del personaje creado por Maria Perego y Federico Caldura, después de su debut televisivo, en el que inicialmente había participado Domenico Modugno.

A partir de entonces, Mazzullo permaneció ligado al personaje durante 45 años, hasta 2006, durante ese periodo no solo puso voz al pequeño ratón, sino que contribuyó a definir su timbre, su manera de hablar y parte de las expresiones que terminaron convirtiéndose en características del personaje.

¿Qué hizo Peppino Mazzullo con Topo Gigio?

RaiNews señala que Mazzullo no solo prestó su voz al personaje durante 45 años: también participó en la construcción de sus diálogos y contó que en algunas grabaciones improvisaba las intervenciones de Topo Gigio; una de las frases más recordadas del personaje, “Ma cosa mi dici mai?”, está vinculada a su creatividad.

Por eso, su trabajo fue más allá de ponerle voz al muñeco. Durante décadas, Mazzullo ayudó a definir cómo hablaba y cómo se expresaba Topo Gigio, elementos que terminaron formando parte de la identidad del personaje.

Peppino Mazzullo, el actor italiano que durante más de cuatro décadas le puso su voz a Topo Gigio, murió este miércoles 30 de septiembre a los 100 años.❤️🌹 pic.twitter.com/rBh9cfPxXj — Carlos Eduardo (@carlos_edddo) October 1, 2026

Topo Gigio llegó hasta Estados Unidos

El trabajo de Mazzullo con Topo Gigio tampoco se quedó en Italia; con el personaje llegó a The Ed Sullivan Show en Estados Unidos, donde hizo su primera aparición el 9 de diciembre de 1962.

El sitio oficial del programa identifica a Giuseppe Mazzullo como la persona que daba voz a Topo mientras otros titiriteros se encargaban de moverlo.

La participación del personaje en el programa estadounidense fue parte de su expansión internacional.

De acuerdo con el archivo oficial de The Ed Sullivan Show, Topo Gigio tuvo una presencia recurrente en el programa y llegó a convertirse en uno de sus actos más recordados.

Así, el trabajo de Mazzullo terminó acompañando al personaje incluso fuera de la televisión italiana.

Peppino Mazzullo murió a los 100 años

Mazzullo nació el 6 de junio de 1926 en Santo Stefano di Briga, una localidad de Messina, Italia, y cumplió 100 años apenas unos meses antes de su muerte.

Rai informó que falleció este 30 de septiembre de 2026 en su casa de Santo Stefano di Briga, donde había regresado a vivir después de retirarse de los escenarios.

La muerte de Peppino Mazzullo deja una huella en la historia de Topo Gigio, personaje al que dio voz durante 45 años; su trabajo convirtió su voz en parte de la identidad del pequeño ratón y en uno de los recuerdos más reconocibles de la televisión italiana.

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