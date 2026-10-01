Para millones de personas en el mundo, el día comienza con una taza de café, pero detrás de ese aroma y sabor existe una enorme cadena de productores, trabajadores, empresas y comunidades. Este 1 de octubre de 2026, el café tendrá por primera vez una celebración oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Asamblea General de la ONU designó oficialmente el 1 de octubre como Día Internacional del Café mediante la resolución A/RES/80/248, reconociendo su importancia económica, social, cultural e histórica.
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¿Cuál es el tema del Día Internacional del Café 2026?
La celebración de este año tiene como lema: “Celebrating Coffee, Honouring the People Behind Every Cup”, que puede traducirse como “Celebrando el café, honrando a las personas detrás de cada taza”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca que el objetivo es poner en el centro a quienes participan en toda la cadena de café, desde agricultores hasta quienes procesar, comercializan y preparan esta bebida.
¿Cuántas personas dependen del café?
De acuerdo con Naciones Unidas y la FAO, hasta 25 millones de hogares productores generan alrededor del 80% del café mundial, principalmente em países en desarrollo; Brasil, Vietnam y Colombia encabezan la producción global.
El café también enfrenta desafíos importantes: El cambio climático, las lluvias extremas, las sequías, las plagas, las enfermedades y el aumento de los costos pueden afectar directamente a los productores y por ende al preciom de la bebida.
Por eso, en est Día Internacional del Café busca ir más allá del tradiciones brindis: Reconocer a quienes hacer posible cada taza y promover una produccín más sosptenible y resiliente.
Así que la próxima vez que tengas un café frente a ti, quizás valga la pena preguntarse: ¿cuántas personas y cuántas historias hay detrás de esa taza?
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