Otro migrante es asesinado por agentes del ICE; víctima es colombiano

Cientos de personas se congregaron en Biddeford, Maine, este lunes por la noche para una vigilia tras un tiroteo que provocó la muerte de un colombiano durante un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Los participantes en la vigilia marcharon por la ciudad portando pancartas y velas, coreando “¡Fuera ICE de Maine!” y exigiendo respuestas sobre el incidente. La concentración culminó en Mechanics Park, donde encendieron velas y exhibieron carteles que expresaban su apoyo a los inmigrantes y exigían que se rindieran cuentas.

¿Cómo ocurrió el asesinato del migrante colombiano en Maine?

Agentes del ICE mataron a tiros a un conductor en Maine, esto a menos de una semana de que un agente del mismo servicio en Houston, Texas, disparara y matara a un hombre en un control de tráfico durante una operación contra la deportación en esa ciudad.

Al comentar sobre el tiroteo, casi 12 horas después de lo sucedido, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que un agente del ICE, “temiendo por la seguridad pública”, abrió fuego contra el hombre cuando este intentó huir de los agentes que intentaban detener su vehículo.

Defensores de los migrantes afirmaron que la víctima era un colombiano de 26 años con autorización para trabajar en EUA, aunque las autoridades no lo han identificado públicamente. El FBI informó que acudió al lugar para prestar asistencia, mientras que funcionarios locales y federales han proporcionado pocos detalles sobre las circunstancias del tiroteo.

¿Cuántas muertes ha provocado el ICE?

El homicidio perpetrado en Maine por el ICE, y el ocurrido el martes pasado en Texas, elevan a siete el número de personas muertas a tiros durante operaciones de control migratorio desde enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump regresó al cargo y lanzó una campaña de deportaciones masivas.

En las últimas semanas, las redadas contra migrantes se han intensificado aún más en todo el país. Desde principios de junio, las detenciones del ICE en Maine se han cuadruplicado, llegando a cerca de 70 por día a principios de julio, según datos internos del ICE compartidos con Reuters por una fuente.

El tiroteo se produjo seis días después de que un agente del ICE en el East End de Houston, una zona con una gran población hispana, disparara mortalmente a un hombre de 52 años, Lorenzo Salgado Araujo, durante un control de tráfico en lo que la agencia describió como una operación selectiva de control de la inmigración.

En un comunicado emitido tras el tiroteo, el ICE afirmó que Salgado, un ciudadano mexicano que residía ilegalmente en Estados Unidos desde hacía más de tres décadas, embistió un vehículo policial con su camioneta e intentó atropellar a un agente que disparó en defensa propia.

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