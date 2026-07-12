Mortal incendio en bar de Bangkok: víctimas quedaron atrapadas en los baños al buscar refugio

La fiesta y el baile rápidamente se convirtieron en una tragedia luego de que se registrara un incendio en un bar de Bangkok, Tailandia, que dejó al menos 27 muertos y varias personas heridas, que ya fueron trasladadas a hospitales.

El incendio se registró alrededor de la medianoche (hora local) de este domingo 12 de julio en el bar Na Ladprao, en la zona norte de Bangkok, aparentemente debido a un cortocircuito. Un músico estaba en el escenario cuando el humo denso y las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por el lugar.

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¿Qué se sabe del incendio en el bar de Bangkok?

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio habría comenzado en un interruptor junto al escenario. Las llamas crecieron con rapidez y las personas que buscaron refugio en los baños del bar fallecieron. El pánico y el desconocimiento de las rutas de evacuación habrían sido factores decisivos para que muchos de los clientes corrieran a sitios diferentes menos a la salida y terminaran atrapadas.

El sitio de noticias The Pattaya News Thailand informó que el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia (DDPM) confirmó 27 muertos, de los cuales nueve son hombres y 18 mujeres, mientras que 18 personas más fueron trasladadas a hospitales por lesiones.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul acudió al lugar de la tragedia y aseguró que se investigarán las causas del accidente para deslindar responsabilidades. Asimismo, avisó que se hará una inspección para determinar si el bar contaba con salidas de emergencia, rociadores, extintores, entre otras precauciones.

Video de incendio en bar Na Ladprao

A través de redes sociales se compartieron imágenes del trágico incendio y cómo después de la emergencia solo quedaron mesas carbonizadas y daños graves al interior.

This video of the pub fire tonight is from someone eating next door. https://t.co/UvibSAajCl — The Pattaya News Thailand (@The_PattayaNews) July 12, 2026

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