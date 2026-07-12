Tifón Bavi pierde fuerza, pero deja devastación en China y más de 130 heridos en Taiwán | FOTOS

El tifón Bavi que amenazaba la costa oriental de China se debilitó durante la madrugada del domingo 12 de julio. Ya convertido en tormenta tropical fuerte, Bavi, ingresó al país con alertas activas por lluvias intensas y riesgo de desastres secundarios.
A su paso, el tifón Bavi dejó 134 personas heridas en Taiwán y más de 1,8 millones de personas evacuadas en la provincia oriental de Zhejiang.No obstante, pese a degradarse, Bavi ocasionó devastación a su paso y sigue provocando lluvias intensas.
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Tifón Bavi: Imágenes muestran la destrucción que dejó en China y Taiwán
Antes de tocar tierra en China, Bavi había obligado a evacuar preventivamente a 1.71 millones de personas en Zhejiang y había dejado cinco heridos leves a su paso por la prefectura japonesa de Okinawa.
En Taiwán, las autoridades evacuaron a 15,228 personas y mantuvieron abiertos 76 refugios en once ciudades y condados. No obstante se registraron 134 heridos.
Con vientos de hasta 140 km/h y alertas rojas por lluvias torrenciales, el tifón Bavi provocó daños estructurales en Filipinas, Japón y China, además de la caída de árboles, cortes de energía en las distintas regiones afectadas.
El tifón Bavi se debilitó y se convirtió en tormenta tropical fuerte
Aunque el tifón Bavi se degradó en las primeras horas de este domingo 12 de julio, las autoridades del Centro Meteorológico Nacional en China emitieron una alerta naranja por lluvias y una amarilla por tormentas intensas. Además, le insistieron a la población en que la entrada a tierra no implicaba el fin del riesgo, ya que la tormenta tropical sigue transportando humedad hacia amplias zonas del centro, norte, este y noreste del país.
Tras su paso por Zhejiang, la tormenta tropical se dirige hacia la provincia oriental de Anhui, donde ya fueron evacuadas más de 10 mil personas.
Este domingo, Bavi también provocó alrededor de 585 vuelos cancelados en el aeropuerto de Shanghái-Pudong y más de 360 en Hangzhou.
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