Tifón Bavi pierde fuerza, pero deja devastación en China y más de 130 heridos en Taiwán | FOTOS

El tifón Bavi que amenazaba la costa oriental de China se debilitó durante la madrugada del domingo 12 de julio. Ya convertido en tormenta tropical fuerte, Bavi, ingresó al país con alertas activas por lluvias intensas y riesgo de desastres secundarios.

A su paso, el tifón Bavi dejó 134 personas heridas en Taiwán y más de 1,8 millones de personas evacuadas en la provincia oriental de Zhejiang.No obstante, pese a degradarse, Bavi ocasionó devastación a su paso y sigue provocando lluvias intensas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tifón Bavi: Imágenes muestran la destrucción que dejó en China y Taiwán

Antes de tocar tierra en China, Bavi había obligado a evacuar preventivamente a 1.71 millones de personas en Zhejiang y había dejado cinco heridos leves a su paso por la prefectura japonesa de Okinawa.

En Taiwán, las autoridades evacuaron a 15,228 personas y mantuvieron abiertos 76 refugios en once ciudades y condados. No obstante se registraron 134 heridos.

Con vientos de hasta 140 km/h y alertas rojas por lluvias torrenciales, el tifón Bavi provocó daños estructurales en Filipinas, Japón y China, además de la caída de árboles, cortes de energía en las distintas regiones afectadas.

Damages caused by Typhoon Bavi in Wenzhou A person sits beside fallen palm leaves after Typhoon Bavi passed through the coastal village of Diaocaocun, Taizhou, Zhejiang province, China, July 12, 2026. REUTERS/Go Nakamura (Go Nakamura/REUTERS)

Damages caused by Typhoon Bavi in Wenzhou A toppled information sign in the aftermath of Typhoon Bavi in the coastal village of Dongsha, Taizhou, Zhejiang province, China, July 12, 2026. REUTERS/Go Nakamura (Go Nakamura/REUTERS)

People watch waves crash against the shore as Typhoon Bavi approaches Wenzhou People watch waves crash against the shore as Typhoon Bavi approaches, in Wenzhou, Zhejiang province, China July 10, 2026. REUTERS/Go Nakamura (Go Nakamura/REUTERS)

El tifón Bavi se debilitó y se convirtió en tormenta tropical fuerte

Aunque el tifón Bavi se degradó en las primeras horas de este domingo 12 de julio, las autoridades del Centro Meteorológico Nacional en China emitieron una alerta naranja por lluvias y una amarilla por tormentas intensas. Además, le insistieron a la población en que la entrada a tierra no implicaba el fin del riesgo, ya que la tormenta tropical sigue transportando humedad hacia amplias zonas del centro, norte, este y noreste del país.

🌪️🇨🇳 El viento arrancó árboles de raíz en #China



El tifón #Bavi golpeó el este del país con fuertes ráfagas y lluvias intensas, dejando calles afectadas y escenas impresionantes de la fuerza del fenómeno.



Las autoridades evacuaron a cerca de 2 millones de personas y activaron… pic.twitter.com/wrBHS7Z98S — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 12, 2026

Tras su paso por Zhejiang, la tormenta tropical se dirige hacia la provincia oriental de Anhui, donde ya fueron evacuadas más de 10 mil personas.

Este domingo, Bavi también provocó alrededor de 585 vuelos cancelados en el aeropuerto de Shanghái-Pudong y más de 360 en Hangzhou.

@ps.express.noticias 🇨🇳🌟☔️ El tifón Bavi golpea la costa de China continental El fenómeno natural azotó primero la provincia de Zhejiang, donde las autoridades evacuaron a más de un millón y medio de personas hacia refugios preventivos, según medios. Poco después, el tifón tocó tierra en una zona vecina, desplazándose por varias ciudades del país asiático. 👉 Antes de su llegada, el cielo sobre la ciudad de Hangzhou se tiñó de un intenso color púrpura, sorprendiendo a los residentes. 📍 Las lluvias asociadas al tifón también alcanzaron a Pekín, donde se registraron inundaciones en el distrito de Yizhuang. #tormenta #lluviasfuertes #noticias #china #tifon ♬ sonido original - PS Express Noticias MX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.