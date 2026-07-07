¡Indignante! Agente del ICE mata a mexicano durante operativo en Houston; FBI investiga uso de la fuerza

Un agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) destuvieron y uno de ellos disparó y mató a un mexicano durante un incidente sucedido durante este martes 7 de julio de 2026.

En un comunicado, ICE señaló que sus agentes intentaron detener un vehículo que era conducido por Lorenzo Salgado Araujo, al rededor de las 7 de la mañana. Según el ICE, el mexicano no contaba con documentación además de que presuntamente no obedeció a las órdenes verbales.

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Operativo migratorio termina en tragedia: ICE abatió a un mexicano en Houston

¿Qué pasó con el mexicano en Houston? Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó con la muerte de un ciudadano mexicano esta mañana en Houston, en un caso que ya es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

De acuerdo con la versión oficial difundida por el mismo ICE, los hechos ocurrieron cerca del cruce de Canal Street y Wayside Drive, cuando agentes intentaron detener un vehículo como parte de una operativo de cumplimiento de las leyes migratorias.

🚨 An illegal alien in Houston ran over an ICE agent during a chase and was shot.



CPR was reportedly performed on him while rushing him to the hospital. pic.twitter.com/TWDC9gPxjd — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) July 7, 2026

¿Qué pasó en el operativo de ICE en Houston?

Las autoridades señalan que identificaron al conductor como Lorenzo Salgado Araujo, de nacionalidad mexicana, quien, según ICE, permanecía de manera irregular en Estados Unidos. Además, la agencia federal afirmó que el conductor ignoró las órdenes verbales de los agentes y posteriormente utilizó su vehículo para intentar escapar.

Conforme a la versión oficial, el automóvil impactó una unidad de ICE, además de que el conductor intentó atropellar a uno de los agentes, quien respondió disparando su arma en defensa propia.

Después del tiroteo, los servicios de emergencia brindaron atención médica al conductor y lo trasladaron a un hospital, en donde más tarde falleció debido a sus heridas.

An ICE officer shot and killed a man during a targeted enforcement operation in Houston on Tuesday morning.



According to federal officials, the shooting occurred just before 7 a.m. near Canal Street and Wayside Drive. Investigators stated that the suspect, identified as Lorenzo… pic.twitter.com/j96tgsvULj — FOX26Houston (@FOX26Houston) July 7, 2026

FBI investiga muerte de mexicano a manos del ICE

El FBI realiza la investigación para esclarecer las circunstancias del uso de la fuerza por parte del agente federal, además de determinar si el procedimiento se ajustó a los protocolos establecidos.

Cabe decir que este incidente ocurre menos de una semana después de otro caso en el que un agente de ICE disparó durante un operativo en Harrisburg, Pensilvania, en donde la agencia también aseguró que un sospechoso utilizó un vehículo para intentar agredir a los oficiales. En ese caso, el conductor logró escapar y sigue prófugo.

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo vuelve a colocar bajo los reflectores las operaciones migratorias de ICE y el uso de la fuerza por parte de sus agentes.

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