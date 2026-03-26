Nueva norma: ICE podrá pedirte tu identificación en aeropuertos de EUA

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzará a reforzar la revisión de identificación de personas en aeropuertos del país.

El administrador interino de la TSA, Ha Nguyen McNeill, declaró el miércoles ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que los agentes del ICE desplegados en algunos aeropuertos de todo el país recibieron capacitación en controles no especializados, que incluyen la verificación de documentos de identidad, entre otras tareas.

La subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, escribió en un comunicado: "Tras recibir el programa de capacitación estándar de la TSA, los agentes del ICE están vigilando las entradas y salidas, ayudando con la logística, controlando multitudes y verificando la identificación utilizando equipos de la TSA y procedimientos operativos estándar".

“Cuanto más apoyo tengamos disponible, con mayor eficiencia podrá la TSA centrarse en sus funciones de control altamente especializadas para agilizar las filas de seguridad del aeropuerto”, añadió Bis.

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¿Qué implica la revisión de identificaciones por parte de ICE?

Las revisiones se apoyan en herramientas tecnológicas de identificación de la TSA, como sistemas biométricos o aplicaciones de reconocimiento, lo que permite contrastar la información de forma más rápida.

Las autoridades sostienen que estas acciones están dirigidas a reforzar la seguridad pública. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles han señalado preocupaciones sobre el impacto de estos controles en comunidades migrantes, especialmente en lo relacionado con posibles detenciones y el acceso a derechos.

ICE no estará presente en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl 2026|Crédito: ICE.gov

¿En qué casos ICE puede solicitar una identificación?

Las autoridades migratorias pueden solicitar documentos de identificación en el marco de operativos específicos o cuando existe una causa legal que lo justifique. Estas revisiones suelen realizarse durante detenciones previas, investigaciones en curso o procedimientos vinculados a estatus migratorio.

En espacios públicos, ICE no tiene facultades para detener o exigir documentos sin una base legal, como una orden judicial o una sospecha razonable de violación de la ley migratoria. Sin embargo, estas situaciones pueden variar dependiendo del contexto y de la coordinación con otras agencias de seguridad.

Organizaciones de derechos civiles recomiendan a los migrantes conocer sus derechos ante este tipo de procedimientos. Entre ellos, el derecho a guardar silencio y a solicitar la presencia de un abogado en caso de ser detenido, así como a no firmar documentos sin asesoría legal.

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