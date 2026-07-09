México presentará acciones legales y civiles por muerte de inmigrantes a manos del ICE

Las autoridades de México anunciaron acciones legales y civiles para proteger a los mexicanos que habitan en Estados Unidos, tras la muerte del inmigrante Lorenzo Salgado Araujo en un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otros 16 paisanos en lo que va del 2026.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, señaló México pedirá apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar de manera formal denuncias y poder así proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en la nación americana.

Las denuncias se presentarán ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de los mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE, es decir, se pasará del ámbito diplomático al penal para que se investiguen estos casos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo serán las acciones civiles contra ICE?

Respecto a las acciones civiles, el canciller señaló que estas serán contra las empresas que operan los centros de detención, con el envío de cartas de cese y desistimiento, las cuales son un mecanismo jurídico que existe en Estados Unidos.

Solicitudes ante la CIDH para proteger a mexicanos

La SRE, junto a organizaciones civiles, presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de mexicanos en centros de detención.

Apoyo del alto comisionado de la ONU

Entre las medidas a tomar también está el exigir al alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), Wolker Turk, la protección de los mexicanos en los centros del ICE.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.