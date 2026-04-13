Muere otro mexicano en un centro de detención del ICE en Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer la muerte de otro mexicano en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), esto en medio de un creciente reclamo del gobierno mexicano ante los constantes decesos de connacionales.

A través de un comunicado, la cancillería mexicana señaló que el Consulado en Nueva Orleans fue notificado por autoridades norteamericanas que el 11 de abril ocurrió el fallecimiento de un mexicano que estaba bajo custodia de autoridades migratorias del Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana.

Investigan causa de muerte de mexicano bajo custodia del ICE

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una campaña de deportación masiva tras asumir el cargo en 2025, comprometiéndose a detener y deportar a millones de migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. El número de inmigrantes detenidos por el ICE ha alcanzado niveles récord, con 68 mil personas encarceladas a principios de febrero.

Ante dicha situación la SRE anunció que presentará un escrito legal en apoyo de la demanda interpuesta por detenidos que denuncian las precarias condiciones del centro de detención, incluyendo atención médica inadecuada, condiciones insalubres y el uso punitivo del aislamiento. La Secretaría también planteará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el tema de las muertes de detenidos por motivos migratorios.

La misma autoridad dijo que hasta el momento, la causa de la muerte sigue bajo investigación. "Igualmente, se mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos", dijo.

Preocupa a México las constantes muertes bajo custodia del ICE

La Cancillería expresó su preocupación por la repetición de muertes "es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE", explicó al tiempo que advirtió redoblar sus esfuerzos de realizar diariamente visitas a los centros de detención.

Indicó que hará uso de todas las vías legales y diplomáticas para frenar esta situación.

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