Donald Trump notifica al Congreso de EUA que reanuda ataques contra Irán, según The New York Times

El presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump, notificó al Congreso que las fuerzas armadas reanudaron operaciones militares contra Irán, según un documento que obtuvo The New York Times.

Este mismo documento confirmó que el pasado 7 de julio se ordenó “ataques defensivos” contra objetivos específicos dentro de Irán, tal como el mandatario estadunidense lo dio a conocer en sus redes sociales.

Es importante mencionar que el pasado mes de junio el Senado de Estados Unidos votó para poner fin a la guerra contra Irán, lo cual obligaba a Trump a solicitar autorización para reanudarla.

Horas más tarde, la Casa Blanca anunció que el presidente Trump dará un mensaje a los Estados Unidos el próximo jueves 17 de julio a las 21:00 horas (tiempo de Wahington).

🚨 President Donald J. Trump will be speaking to the nation this Thursday, July 16th, at 9PM EST. pic.twitter.com/21wdwEqFN8 — The White House (@WhiteHouse) July 13, 2026

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Comando Central de EUA confirmó bloqueo naval contra Irán

Asimismo, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) anunció que reanudará el bloqueo naval estadounidense a Irán a partir del martes 14 de julio, esto significa que cobrará un 20% de compensación para proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

“El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque sólo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho”, se pudo leer en Truth Social.

Conviene recordar que esta medida estuvo vigente desde el pasado 13 de abril y concluyó el 18 de junio, luego de que EUA y el país de Medio Oriente pactaran un alto al fuego.

El ejército estadunidense informó que el Centcom hará cumplir el bloqueo contra los barcos que transiten hacia o desde los puertos y zonas costeras de Irán.

At 4:45 p.m. ET today, U.S. Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran, at the Commander in Chief's direction. These strikes will continue imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

¿Por qué reinició el conflicto entre EUA e Irán?

El pasado 8 de julio, en medio de la Cumbre de la OTAN, Donald Trump anunció que finalizaba el alto al fuego con Irán y aseguró que las negociaciones de paz eran “una perdida de tiempo”.

Lo anterior fue respuesta a presuntos ataques a buques en el estrecho de Ormuz por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Paralelamente, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió venga la muerte de su padre, Ayatola Alí Jamenei, durante la semana del cortejo fúnebre, con lo que aumentó las hostilidades entre ambas naciones.

“Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando represalias contra los asesinos criminales y deshonrosos”, puntualizó.

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