ICE buscaba a guatemalteco; el mexicano Lorenzo Salgado asesinado en Houston no era el objetivo

En el operativo en el que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató a tiros al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, inicialmente se buscaba a “otra persona”, según una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó The New York Times.

Araujo no era el objetivo de la operación. Los agentes federales buscaban dos hombres, uno de los cuales según creían, iba en el asiento del copiloto de una furgoneta blanca conducida por el mexicano.

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“El 7 de julio, los agentes estaban muy cerca del domicilio del objetivo cuando observaron una furgoneta blanca con un individuo que se parecía al objetivo. Fue entonces que los agentes iniciaron con la detención del vehículo”, señaló el departamento.

Every new surveillance video destroys their attempt to blame ICE for Lorenzo Salgado Araujo's death.



This footage clearly shows him in a high-speed pursuit, hopping a curb trying to get away from agents. https://t.co/hgx9KF2sEJ pic.twitter.com/tglACWbGqH — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) July 10, 2026

Pero el inmigrante guatemalteco no estaban en la furgoneta. Araujo conducía hacia su trabajo acompañado por otros tres hombres, quienes fueron detenidos tras el incidente, entre ellos su hermano, precisó el diario estadounidense.

La situación escaló rápidamente y uno de los agentes disparó en el abdomen de Araujo. Horas después murió en un hospital.

El DHS argumentó que se disparó en defensa propia, al asegurar que el mexicano intentó embestir un vehículo de la agencia y atropellar a civiles. No se han difundido videos ni otras pruebas que respalden esa versión.

Las autoridades reconocieron que los agentes involucrados tampoco portaban cámaras corporales.

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