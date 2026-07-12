Comunidad latina pide justicia por Lorenzo Salgado entre canciones en español y consignas

Cientos de manifestantes marcharon en Houston, Texas, Estados Unidos, en protesta por la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y le hicieron un breve homenaje frente al Ayuntamiento y el Centro de Detención Federal.

Bajo la consigna de “Justicia por Lorenzo”, mientras sonaba música en español, entre ellas la de Amor Eterno de Rocío Durcal, los manifestantes, la mayoría de origen latino, caminaron por el centro de Houston con cartulinas. Primero llegaron al Ayuntamiento y después, a pesar de la lluvia, acudieron al Centro de Detención Federal.

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La familia pide justicia y aseguró que la bala no solo traspasó el cuerpo de Lorenzo Salgado, sino de todos los latinos.

¿Cómo fue la protesta por el asesinato de Lorenzo Salgado?

Encabezando la protesta estaba una sección del Partido por el Socialismo y la Liberación, así como el grupo de defensa de los inmigrantes sin ánimo de lucro FIEL Houston, que tras saber del caso de Lorenzo Salgado exigieron una investigación independiente.

Según El Universal, César Espinosa, cofundador de FIEL, congregó a los manifestantes frente al Ayuntamiento y los guio durante la protesta. Antes de reproducir la canción “Amor Eterno” pidió que se guardara un minuto de silencio. Posteriormente se dirigieron al Centro de Detención Federal en la avenida Texas.

En el lugar, los manifestantes prendieron las lámparas de sus celulares y gritaron consignas “no están solos”, “justicia para Lorenzo”.

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