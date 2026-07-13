Nayib Bukele gana primarias y será nuevamente candidato presidencial en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó las elecciones primarias de su partido Nuevas Ideas (NI) y será candidato a la presidencia por tercera ocasión consecutiva.

Aunque no mencionaron votos obtenidos ni personajes que participaron en el proceso del pasado domingo 12 de julio, NI informó que el ganador de los comicios internos fue el político de 44 años.

“¡Las Elecciones Internas 2026 han finalizado con éxito! Gracias a todos los afiliados que participaron en esta jornada y reafirmaron su compromiso con nuestro partido“, fue el mensaje que emitió el partido político en sus redes sociales.

¡Las Elecciones Internas 2026 han finalizado con éxito! 🇸🇻



Gracias a todos los afiliados que participaron en esta jornada y reafirmaron su compromiso con nuestro partido.



📌 Ya puedes consultar aquí los resultados oficiales del proceso.https://t.co/bjuh3aQedC — Nuevas Ideas (@nuevasideas) July 13, 2026

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Bukele repetirá fórmula con el vicepresidente de El Salvador

También se dio a conocer que Bukele repetirá fórmula con el abogado Félix Ulloa, actual vicepresidente del país sudamericano desde el pasado 1 de junio de 2019.

Conviene recordar que encuestas internacionales y locales, como el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, informan que el mandatario y su administración mantienen altos índices de popularidad (cerca del 88% aprueban su gobierno).

Lo anterior ha sido gracias a la reducción de la violencia y el combate a las pandillas (principalmente las Mara Salvatrucha y Barrio 18) tras implementar un estado de excepción vigente desde 2022.

Ahora, ante la oficialización de los resultados, el mandatario salvadoreño deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre el 1º de octubre y el 19 de noviembre del presente año.

Reforma de reelección en El Salvador

La posible reelección de Bukele es posible gracias a la reforma constitucional a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 que se oficializó en julio de 2025, luego de que el Congreso de El Salvador aboliera el límite de mandatos consecutivos.

Aunado a esto, los cambios jurídicos también ampliaron el periodo presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

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