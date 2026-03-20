Declarar impuestos en EUA aunque estés con ICE: Qué dice la ley

En Estados Unidos, la obligación de declarar impuestos no desaparece automáticamente por la situación migratoria de una persona, lo que genera dudas especialmente entre quienes están bajo custodia de U.S. Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).

El sistema fiscal del país, gestionado por el Internal Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos), establece que toda persona que haya generado ingresos dentro del territorio puede tener la obligación de presentar su declaración anual, independientemente de su estatus o de si se encuentra detenida.

Por ello, el cumplimiento de estas obligaciones no se detiene automáticamente, incluso en situaciones de detención migratoria, lo que puede derivar en sanciones si no se respetan los plazos establecidos.

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¿Qué significa la fecha límite del 15 de abril en Estados Unidos para los impuestos?

El 15 de abril es la fecha oficial en la que la mayoría de contribuyentes en Estados Unidos deben presentar su declaración de impuestos ante el Internal Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos).

No cumplir con este plazo puede generar multas, intereses acumulados y complicaciones fiscales futuras, incluso si la persona se encuentra en una situación migratoria compleja o bajo custodia de U.S. Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).

¿Qué ocurre con los impuestos si una persona está detenida por ICE en Estados Unidos?

Estar detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no elimina automáticamente las obligaciones fiscales previas, especialmente si la persona generó ingresos en Estados Unidos antes de su detención.

En estos casos, la declaración puede ser presentada por representantes autorizados o mediante asistencia legal, dependiendo de cada situación particular.

El Internal Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos) evalúa cada caso de forma individual, pero mantiene la exigencia de cumplimiento cuando corresponda según la ley fiscal vigente.

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