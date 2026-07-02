Rusia atacó masivamente Ucrania, en uno de los mayores bombardeos de la guerra; confirmaron muertos y heridos

La madrugada de este jueves 2 de junio, Rusia atacó nuevamente la capital de Ucrania, Kiev, con varias rondas de drones y misiles, lo que ha sido calificado como uno de los mayores bombardeos desde que comenzó el conflicto en Europa del Este.

Ante este ataque, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió que responderá al ataque: “Rusia recibirá una respuesta por el ataque de hoy contra Kiev, de eso no hay duda”.

En su mensaje en redes sociales, Zelenski lamentó la muerte de 13 personas, además destacó que, al menos, 90 resultados heridas tras los ataques en las regiones de Sumy, Dniprópetrovsk, Zaporiyia y Cherkasy.

The response to the aftermath of Russia’s attack is still ongoing in Kyiv: first responders are clearing the rubble, searching for people, and providing assistance. Damage has been reported at more than 20 sites across the city, most of them ordinary residential buildings. There… pic.twitter.com/rtfrS1gFVU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2026

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Ataque de Rusia a Ucrania hoy 2 de julio, uno de los mayores bombardeos en la guerra

De acuerdo al propio mandatario ucraniano, se trata de uno de los mayores bombardeos de Rusia en contra de Ucrania, debido a que habrían lanzado más de 70 misiles de varios tipos, casi la mista era balísticos.

Asimismo, reportaron la presencia de casi 500 drones de ataque en Kiev, mismos que provocaron daños en más de 130 edificios.

“(...) nuestros defensores aéreos lograron derribar un número significativo de los objetivos entrantes, pero no todos. Los suministros de defensa aérea para Ucrania son una prioridad”, puntualizó en el mensaje.

Zelenski pide al mundo no callar ante el ataque de Rusia a Ucrania

En otro mensaje, momentos más tarde, el presidente ucraniano pidió al mundo no callar ante el ataque que perpetró Rusia, por lo que agradeció al mandatario de Finlandia, Alex Stubb, por su apoyo.

“Todos ven cómo cambia la situación a favor de Ucrania, cómo funcionan de manera efectiva las sanciones de largo alcance. Esta es la presión correcta sobre Rusia. Buscamos formatos para activar la diplomacia”, puntualizó.

Finalmente, pidió que no se deje de presionar a Rusia hasta que concluya las agresiones contra Ucrania que ya cumplieron cuatro años: “No se puede dejar a Rusia ninguna posibilidad de continuar con este terror”.

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