Zelensky lanza misteriosa “operación de 40 días” para presionar a Rusia, esto se sabe

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky anunció este jueves el inicio de una “operación de influencia” de 40 días, una estrategia encabezada por Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que según explicó, busca presionar a Rusia para poner fin a la Guerra.

Aunque nos reveló los detalles de la iniciativa, el anuncio llega en un momento en el que Kiev asegura haber mejorado su posición en el campo de batalla gracias al intensivo uso de drones y ataques de largo alcance.

За матеріалами СБУ довічне ув’язнення отримав «топщур» фсб, який шпигував у лавах Служби безпеки



➡️ https://t.co/ieiahTjv4N pic.twitter.com/LmkPsSfEya — СБ України (@ServiceSsu) June 25, 2026

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La declaración fue realizada a través de las redes sociales del mandatario después de reunirse con el jefe del SBU, el mayor general Yevheni Jmara, quien presentó un informe sobre las operaciones militares y de inteligencia desarrolladas tanto en el frente como en el territorio ruso.

“He aprobado una operación de influencia de 40 días por parte del Servicio contra el Estado agresor con el objetivo de obligarlo a poner fin a la guerra”, señaló Zelensky, pero sin ofrecer más detalles sobre el alcance o las acciones que incluirá esta estrategia.

Report by Major General Yevhenii Khmara on our long-range sanctions plan, mid-range sanctions, and the results of the Security Service of Ukraine – specifically the Center of Special Operations “Alpha” – on the front.



I approved a 40-day influence operation for the Service… pic.twitter.com/Ue6O21i6xH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2026

¿Qué es la operación de influencia anunciada por Zelensky?

Hasta el momento del gobierno ucraniano no ha explicado en qué consiste exactamente esta operación, sin embargo, el presidente destacó que SBU ha mostrado durante los últimos meses en un “rendimiento muy elevado” en la defensa del país, mediante el uso de distintos tipos de drones y operaciones de precisión contra objetivos rusos.

Expertos en seguridad consideran que ese tipo de campañas pueden combinar acciones militares, inteligencia, operaciones cibernéticas, además de presión estratégica para debilitar la capacidad de adversario.

¿Cómo ha cambiado la situación en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania?

De acuerdo con el gobierno del Kiev, durante el mes de mayo, Ucrania recuperó más territorio del que que perdió frente a Rusia, algo que no ocurría desde 2023.

Diversos analistas internacionales también resaltan una mejora en la capacidad ofensiva ucraniana, especialmente gracias al incremento de ataques de drones de largo alcance.

Zelensky informó que las fuerzas ucranianas realizaron una nueva ronda de ataques contra infraestructuras energéticas, rusas, alcance de depósitos de petróleo en la región de Krasnodar y dos refinerías de la ciudad de Ufá.

En su discurso del miércoles, el mandatario aseguro que más de 60 regiones rusas enfrentan problemas de suministro de combustible debido a las ataques, casi diarios, contra instalaciones de refinación y almacenamiento de petróleo. Esas afirmaciones forman parte de la posición oficial del gobierno de Ucrania.

El anuncio de esta operación de influencia 40 días refleja que Ucrania busca mantener la presión sobre Rusia mientras continúan los combates y las negociaciones para alcanzar una relación al conflicto que siguen estancadas.

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