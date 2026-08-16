Accidente de autobús repleto de peregrinos deja muertos y heridos en una carretera del este de Hungría

Al menos 12 personas murieron y otras diez resultaron gravemente heridas después de que un autobús polaco que transportaba a 57 peregrinos se saliera de una autopista en el este de Hungría, en un accidente que un sobreviviente describió como “inimaginable”.

Mediante una publicación en Facebook, Peter Magyar, primer ministro de Hungría, señaló que el autobús, que se había salido de la carretera, cayó a una zanja y volcó, alrededor de la 1 de la madrugada de este domingo.

La unidad de transporte de pasajeros, que también llevaba dos choferes a bordo, regresaba a Polonia desde un santuario dedicado a la Virgen María en Medjugorje, en el sureste de Bosnia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

🇵🇱 Tragiczna noc na węgierskiej autostradzie M3 - do wypadku doszło dosłownie w naszym sąsiedztwie, na odcinku między Mezőkeresztes a Mezőnagymihály. Polski autokar wracający z pielgrzymki z Medjugorje nagle zjechał do rowu w środku nocy, na całkowicie prostym odcinku drogi.



​Na… pic.twitter.com/b3hiq5d5vv — Zoltán (@csorike1520) August 16, 2026

Los heridos fueron trasladados a hospitales de Hungría

Helena Tluczek, de Lubenia, superviviente del accidente en Hungría, declaró a la agencia Reuters, que estaba hablando por teléfono con una amiga en Polonia cuando el autobús volcó repentinamente. Esta mujer sufrió fracturas de costillas, lesiones en el hombro y la columna vertebral, además de que se golpeó la cabeza.

“Todos los asientos estaban arrancados. Había gente debajo de los asientos; todos gritaban pidiendo ayuda”, señaló la mujer que también sacó a dos personas de entre los restos del vehículo y que posteriormente se abrió “paso a duras penas para salir”.

“Cuando miré hacia atrás, fue como... Madre de Jesús... No es posible; es inimaginable ver cómo era el interior de ese autobús”. — Helena Tluczek, pasajera de Lubenia

El accidente tuvo lugar cerca de la localidad de Mezokeresztes, en el este de Hungría, según informó la policía, en la carretera que conduce a la ciudad de Nyíregyháza.

Las imágenes del lugar mostraban un autobús rojo severamente dañado, volcado de lado en una zanja junto a la autopista, con las ventanas destrozadas y pertenencias y maletas esparcidas por el suelo.

“Un autobús con matrícula polaca... se salió de la carretera, cayó a una zanja y volcó. La información preliminar sugiere que el conductor probablemente se quedó dormido”, señaló la policía.

Por su parte, Karol Nawrocki, presidente de Plonia publicó en su cuenta oficial en X: “Con profunda tristeza he recibido la trágica noticia del accidente del autobús polaco en Hungría, en el que murieron tantos de nuestros compatriotas”.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.