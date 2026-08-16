EUA pone en la mira al Cártel de Juárez y lanza advertencia desde la frontera

Las autoridades norteamericanas señalaron sin rodeos y de forma muy directa que tienen bajo la mira al Cártel de Juárez, grupo criminal recientemente agregado a su lista de organizaciones terroristas. El aviso no vino de cualquiera, sino del mismísimo Rodney Scott, titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El Cártel de Juárez, uno de los grupos que más controla el tráfico de cocaína entre México y Estados Unidos, fue designada junto a Los Viagras, como Organización Terrorista Extranjera por el gobierno de Donald Trump, el 16 de julio.

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¿Cuál fue el aviso de EUA al Cártel de Juárez?

A través de sus redes sociales, Rodney Scott afirmó que los días de esperar a que las amenazas “venga a nosotros han terminado”, ya que en El Paso, fuerzas de estadunidenses y mexicanas entrenaron juntas para responder rápido y golpear amenazas desde ambos lados de la frontera.

“El Cártel de Juárez-ahora designado como una Organización Terrorista Extranjera-ha sido puesto en alerta. Estamos listos”, escribió en redes sociales.

The days of waiting for threats to come to us are over.



On Thursday in El Paso, U.S. and Mexican forces trained together to respond fast and hit threats from both sides of the border. The Juárez Cartel- now designated a Foreign Terrorist Organization has been put on alert. We’re… pic.twitter.com/4pN4P82AUq — CBP Commissioner Rodney Scott (@CBPCommissioner) August 15, 2026

¿En dónde opera el Cártel de Juárez?

El Departamento del Tesoro de EUA identificó al Cártel de Juárez como un importante grupo de narcotraficantes extranjeros, vinculada a La Línea, una violenta organización con base en México, responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas letales.

De acuerdo con un estudio de la BBC, “México en la Era del Narco”, que tomó como fuente a la Fiscalía General de la República (FGR) en 2005, el Cártel de Juárez mantenía operaciones en 21 estados y sus centros de operaciones principales se ubican en Ciudad Juárez, Ojinaga, Chihuahua, Culiacán, Monterrey, la Ciudad de México (CDMX), Cuernavaca y Cancún.

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