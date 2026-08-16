“Advertencia de Dios”: Católicos celebran la Eucaristía y Solemnidad al aire libre tras terremoto en Indonesia

En diversas partes del mundo, hoy se se celebró la Asunción de María con oraciones solemnes dentro de las iglesias, acompañadas de comidas familiares en casa; sin embargo, 2026, los residentes de Labuan Bajo, en Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, celebraron la Eucaristía y Solemidad al aire libre, rezando para que no se registren más réplicas después de que la isla fuera azotada por un terremoto de magnitud 7.7 durante la jornada del sábado 15 de agosto.

Al menos 53 personas murieron y alrededor de 5 mil fueron evacuadas después de que el terremoto devastara Nusa Tenggara Oriental, bloqueando carreteras y provocando deslizamientos de tierra, según informaron las autoridades durante lam jornada de este domingo.

Merespon dampak kerusakan fasilitas kesehatan akibat gempabumi M7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pemerintah melalui BNPB menyiapkan rumah sakit lapangan untuk memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Manggarai tetap berjalan optimal.



Pada kesempatan… pic.twitter.com/idpsZC7L4G — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) August 16, 2026





Respuesta de la comunidad católica tras terremoto en Indonesia

Rofinus Don, miembro de la congregación señaló: “Seguimos muy traumatizados”, y agregó que: “quizás esta sea una advertencia de Dios, porque los humanos siempre lo ignoramos”.

“Espero que, a pesar de esta calamidad, sigamos orando y dedicándonos a la Virgen María. Quizás sea una advertencia de Dios, porque los seres humanos siempre lo ignoramos”, — Rofinus Don

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Cabe señalar que la zona afectada por el terremoto fue sacudida en 1992 por un sismo de magnitud 7.5 que causó una destrucción generalizada, según informó la agencia geofísica de Indonesia.

Di tengah duka akibat bencana alam yang melanda Nusa Tenggara Timur, jajaran Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat turun ke lokasi evakuasi untuk meringankan beban warga terdampak. Dengan cekatan, para personel bahu-membahu membersihkan puing reruntuhan bangunan.. pic.twitter.com/IldrfpGxN9 — Polrestro Tangerang (@restrotangkot) August 16, 2026

Indonesia: archipiélago que se extiende en el “anillo de fuego”

El archipiélago de 290 millones de habitantes, se extiende a ambos lados del “Anillo de Fuego del Pacífico”, una zona sísmicamente activa donde se encuentran las placas tectónicas, lo que provoca frecuentes terremotos y erupciones volcánicas.

En esta misa del domingo en Indonesia, el acceso a la iglesia se realizó a través de una escalera, un camino bastante peligroso, por lo que la preocupación aumenta ante la inminente llegada de las réplicas.

Como la evacuación de los feligreses resulta ser difícil y arriesgada, la Iglesia decidió celebrar la Eucaristía al aire libre. Esto también busca ayudar a los feligreses a sobrellevar el trauma y la ansiedad provocados por el desastre registrado durante la pasada jornada.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.