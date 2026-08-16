Ladrones burlan sistemas de alarma y se roban pinturas del Museo de Messina, en Italia

El mundo del arte volvió a sufrir un atraco, y ahora el Museo Regional de Messina (MuMe), en Sicilia, Italia, llora la pérdida de cuatro obras de valor excepcional del pintor renacentista Antonello da Messina, después de que un grupo organizado de ladrones lograra burlar el sistema de seguridad y se las llevara.

Este robo hizo recordar el trágico momento que se vivió en Francia, cuando dos ladrones sustrajeron ocho piezas de las Joyas de la Corona en la Galería de Apolo del Museo del Louvre en París, a plena luz del día, lo que hizo cuestionar la falta de seguridad en famoso recinto y el actuar de los vigilantes.

¿Cómo fue el robo en el museo de Italia?

El alcalde de Messina, Federico Basile, declaró a Reuters, que los ladrones entraron durante la noche del sábado, mientras la ciudad celebraba el Día de la Asunción, en la que los habitantes de la ciudad escoltan una carroza con coloridas estatuas de la Virgen, Jesús y ángeles en procesión.

El robo de las obras dejó “verdaderamente conmocionada” a la ciudad, dijo Enzo Caruso, concejal responsable de cultural a Reuters, al destacar que “nadie podía creerlo”.

¿Qué pinturas de Antonello da Messina se robaron?

En un principio los ladrones robaron cinco paneles de madera que formaban parte de un retablo de 170 cm x 203 cm, conocido como Polittico di San Gregorio, pero abandonaron dos de ellos justo a las afueras del museo. Asimismo se llevaron una cuarta obra de arte, que era un pequeño cuatro de doble cara que representaba a la Virgen con el Niño y un monje franciscano en un lado y a Cristo en el otro.

Pinturas de Antonello da Messina Los cinco paneles supervivientes del "Político de San Gregorio" (Políptico de San Gregorio) de Antonello da Messina de 1473, tres de los cuales fueron robados (Vía Reuters)

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