Lenny Ruiz y el perrito Salomón: la historia de amistad incondicional que brilla tras el terremoto de Colombia

Salomón, perrito que logró sobrevivir al terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, despidió en el funeral a su dueña, la abogada Lenny Ruiz Fernández, amante de los animales, quien no dudó en protegerlo con su cuerpo.

Lenny Ruiz murió tras el colapso de su edificio en Cali, una de las ciudades más afectadas por el mortal sismo. Cuando sus familiares y servicios de emergencia lograron encontrar su cuerpo entre los escombros rompieron en llanto al ver cómo la joven falleció abrazando a Salomón.

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Salomón llora muerte de Lenny Ruiz

La historia de Salomón y Lenny Ruiz es una de las que más han dejado huella tras la tragedia en Colombia y una de las más viralizadas, pues tras la muerte de su dueña, el can padeció su ausencia.

“Demasiado triste, muy triste, tranquilo mi hijo” se escucha decir a uno de los familiares, mientras acaricia a Salomón, tendido en el suelo, a pocos días de ser rescatado.

¿Cómo fue la despedida de Salomón a Lenny Ruiz?

El funeral de Lenny Ruiz se realizó el 13 de agosto, donde sus familiares y amigos la reconocieron como una mujer valiente, comprometida con la protección de los animales.

Su fiel amigo Salomón estuvo a lado de su féretro y la imagen conmovió a miles de personas, quienes aseguraron que no hay más amor incondicional que el de un perro.

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